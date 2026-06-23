Клиентка британского юридического сервиса Garfield AI выиграла дело о взыскании долга, практически полностью подготовленное искусственным интеллектом. Это первый подобный судебный процесс в Англии, завершившийся победой стороны, которая использовала регулируемого ИИ-юриста.

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К платформе обратилась независимый HR-консультант Тамирес Камал Такидир, которой клиент не выплатил около £7 тыс. (около 690 тыс. рублей) за выполненную работу. Она заплатила Garfield AI примерно £400 (около 39 тыс. рублей) за подготовку досудебного письма и подачу иска. По словам Такидир, без доступной юридической помощи она могла отказаться от взыскания долга из-за стоимости процесса, затрат времени и стресса.

Garfield AI получил разрешение британского юридического регулятора SRA в 2025 году и специализируется на взыскании долгов на сумму от £30 до £10 тыс (примерно от 2,9 тыс. до 985 тыс. рублей). В этом споре система выполнила практически всю работу до заседания. Она подготовила процессуальные документы и свидетельские показания, выстроила позицию клиентки и помогла оспорить встречный иск ответчика, который привлек собственных юристов.

К трехчасовому заседанию, которое прошло 14 мая в окружном суде Уондсворта, Garfield AI подготовил четыре письменных свидетельских показания и полный комплект материалов. Суд встал на сторону Такидир и обязал ответчика выплатить ей задолженность в размере около £7 тыс.

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Соучредитель Garfield AI Филип Янг назвал исход дела важной вехой для доступности правосудия. По его словам, малые компании и независимые специалисты нередко вынуждены списывать долги, поскольку расходы на юристов и судебный процесс могут превысить сумму возможного взыскания.

Барристер Доминик Ли, представлявший Такидир на заседании, отметил, что Garfield AI ясно и эффективно изложил позицию клиентки. При этом выступление в суде, по его словам, осталось важнейшей и принципиально человеческой частью процесса.

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