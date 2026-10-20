Anthropic опубликовала исследование о работе собственного коллектива. В нем говорится, что 80% времени в сессиях Claude приходится на ожидание агентами ответа человека. Авторы отчета делают вывод, что скорость ИИ-агентов сделала внимание сотрудников главным ограничителем.

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По данным компании, в марте совокупные часы работы ИИ-агентов впервые превысили часы работы людей, а к августу разрыв достиг шести к одному. Количество коммитов у инженеров за полгода выросло в пять раз. Нетехнические сотрудники тоже получили личных агентов: они следят за почтой и календарем, собирают списки дел из сообщений и готовят справки о целях предстоящих встреч.

Управление агентами превратилось в отдельный вид работы. Доля интерактивных сессий, которые уходят на такую «метаработу», выросла с 10% до 22%. По оценке авторов, даже нетехническому сотруднику для чтения всего, что производят его агенты за день, потребовалась бы половина рабочего времени.

Один из участников исследования сравнил свой день с руководством армией экземпляров Claude, каждый из которых требует внимания. Растет и время на координацию. В среднем сотрудники стали проводить на встречах на 20% больше времени, чем год назад. Часть роста связана с расширением штата, который теперь превышает 3,5 тыс. человек, и с наймом нетехнических специалистов.

Но и среди технических исполнителей время на встречи выросло на 16%, то есть люди тратят больше сил на согласование и решения, пока агенты берут на себя рутину вроде повторяющегося кода.

Меняются и сами должности. Команда продуктового дизайна, которая раньше писала короткие тексты для сайта и приветствия в Claude.ai, весной передала эту работу ИИ и перешла к написанию оценочных тестов и промптов для модели. Сотрудники со стажем от года в 2026 году на 50% чаще, чем в 2025-м, переходили между подразделениями в течение месяца. Компания заявила, что выявляет должности с риском упразднения и переводит людей на другие позиции.

При найме руководители больше внимания уделяют самостоятельности и суждению кандидатов, чем конкретным техническим навыкам. Доля младших специалистов в технических подразделениях снизилась с 21% в начале 2025 года до 14%, а среди технических наймов упала с 27% до 9%. Число открытых вакансий для таких ролей с декабря заметно сократилось.

Профессор управленческих информационных систем и научный директор Центра прикладного ИИ и бизнес-аналитики Университета Дрекселя называет это скрытым риском внедрения новой технологии. По его словам, ИИ может месяцами работать надежно, и в результате сотрудник привыкает, что проверка редко меняет результат. Но когда система ошибается или останавливается, от человека ждут вмешательства и ответственности за ошибку.

Идея опирается на исследования автоматизации, в том числе на эффект автоматизационного смещения, при котором люди пропускают проблемы или следуют рекомендациям вопреки другим данным. Проблему нынешней ситуации усугубляет то, что ИИ берет на себя анализ и принятие решений. Сами сотрудники Anthropic видят итог в том, что стратегическая часть работы, которая раньше занимала пятую долю времени, становится 90% должности.

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