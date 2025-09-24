В «Авито» сделали ставку на внутренние кадры — 1 октября Екатерина Немченко заняла должность управляющего директора компании по работе с людьми (Chief People Officer, CPeO) и вошла в состав правления компании. В ее зоне ответственности — развитие HR-стратегии, масштабирование программ по работе с талантами, автоматизация процессов и укрепление корпоративной культуры, сообщили «Инку» в пресс-службе компании.

фото: пресс-служба «Авито»

По словам управляющего партнера «Авито» Сергея Пивня, назначение стало подтверждением внутренней кадровой политики компании. «Мы снова доказали, что лучшие лидеры растут внутри «Авито», — отметил он. — Екатерина за 20 лет в бизнесе работала в Coca-Cola HBC, Danone, имела собственный предпринимательский опыт. Такой бэкграунд вкупе с “человечным” подходом — это суперсила для компании с нашими масштабами».

Сама Немченко подчеркнула, что в основе любого бизнеса лежит команда. «Самые амбициозные идеи не имеют шансов на долгосрочный успех без сильных людей. Я уверена, что «Авито» сможет достичь новых результатов благодаря стратегии работы с талантами и команде HR-бренда», — сказала она.

Немченко работает в «Авито» с 2023 года: именно она с нуля выстроила функцию финансового планирования и анализа. Параллельно она преподает авторский курс «Финансы для FoodTech» в НИУ ИТМО, участвует в образовательных программах ВШБ НИУ ВШЭ и «Авито», имеет сертификат коуча ICF и более 10 лет практики фасилитации.

Назначение Немченко вписывается в более широкий тренд обновления HR-блоков в крупных российских ИТ-компаниях. В последние месяцы аналогичные перестановки прошли в VK и Ozon, где акцент сделали на развитие внутренних образовательных экосистем и цифровизацию кадровых процессов. Для работодателей это сигнал, что в условиях конкуренции за специалистов HR-департаменты становятся стратегическими центрами управления.

Сегодня «Авито» — крупная ИТ-компаний России с командой более 12 тыс. сотрудников. Она объединяет специалистов разных профилей — от инженеров и аналитиков до юристов и маркетологов, поддерживая культуру через лидерские и мотивационные программы.

По данным Similarweb, «Авито» остается крупнейшей в мире платформой онлайн-объявлений: ежемесячная аудитория превышает 72 млн человек, а число активных объявлений — 230 млн. Каждую секунду пользователи совершают на платформе более 10 сделок, что делает HR-стратегию компании одним из ключевых факторов ее устойчивости и дальнейшего роста.