Австралийская компания MR Roads вывела на рынок собственную ИИ-платформу MR Roads Tech, объединяющую планирование, прогнозирование, сметы, распределение ресурсов и контроль безопасности в режиме реального времени. Новое решение обещает сократить расходы, уменьшить задержки и повысить безопасность на дорожных объектах.

Amanda Sandlin/Unsplash

ИИ-платформа автоматически отслеживает такие переменные, как усталость рабочей силы, погодные условия и сроки проекта, предсказывая возможные проблемы до их возникновения. Это позволяет сократить дорогостоящие задержки и повысить безопасность на объектах. По словам соучредителей компании, внедрение ИИ — это уже не вопрос технологической моды, а условие выживания в бизнесе.

Следующим этапом развития станет роботизация. MR Roads активно изучает возможность использования автономной и полуавтономной техники для геодезической съемки, обработки материалов, укладки асфальта и нанесения разметки. Сочетание планирующих способностей ИИ и исполнительной точности роботов обещает беспрецедентную скорость и эффективность строительства.

Платформа MR Roads Tech, первая в своем роде в Австралии, изначально будет использоваться эксклюзивно. Однако к концу 2025 года компания планирует выпустить white-label версию, что позволит другим игрокам рынка внедрить эту систему.

Немецкая компания ранее выпустила робота, способного укладывать кирпичи и помогать строителям.