Верховный суд Австралии рассмотрит дело между Кэти Перри (Katie Perry), австралийским дизайнером с одноименным модным брендом, и Кэтрин Хадсон, международной суперзвездой, известной как Кэти Перри (Katy Perry). Об этом сообщает The New York Times (NYT). Дизайнер на протяжении многих лет утверждала, что поп-звезда нарушает авторское право.

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По словам девушки-дизайнера, она запустила свой бренд в 2006 году, а через три года зарегистрировала его. Все этого было до того, как американская певица стала популярной в Австралии, утверждает она.

Конфликт между двумя Перри впервые возник в 2009 году, через год после того, как американская певица выпустила свой дебютный хит «I Kissed a Girl». Представители звезды говорят, что они обратились к дизайнеру с предложением использовать их похожие псевдонимы, но она отказалась. Австралийская Перри же утверждает, что не получала такого предложения.

Через десять лет дизайнер подала на певицу в суд, обвинив ее в продаже своего мерча во время одного из туров по Австралии. По ее мнению, это нарушает права дизайнера на товарный знак.

Дизайнер выиграла дело в 2023 году, но в прошлом году апелляционный суд отменил это решение и постановил аннулировать ее знак. По мнению судей, у поп-звезды уже была репутация, когда австралийка подала заявку на регистрацию товарного знака. Это повышало вероятность того, что знаменитость будет выпускать товары, а австралийский бренд может запутать потребителей, посчитал суд.

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В Верховном суде решили, что такое «безобидное» решение может создать тревожный прецедент. Судьи усомнились в аргументации апелляционного суда и задумались о том, насколько широко это может применяться в схожих делах в будущем.

«Если вы достаточно знамениты, то можете монетизировать себя во всех сферах, не только в одежде: это виски, вино, косметика. Трудно представить себе коммерческую деятельность, которая не была бы связана с вами», — сказала судья Джейн Джегот на одних из слушаний.

Теперь Верховному суду предстоит решить, чем именно была знаменита Кэти Перри в 2008 году и имело ли значение то, что она была известна в сфере моды, или она просто была популярной.