Стартап Halluminate из Сан-Франциско, где работают девять человек, привлек $30 млн в раунде серии A под руководством Oak HC/FT. Общий объем финансирования достиг $38,5 млн. Компания строит симулированные среды, в которых ИИ-агентов обучают финансовой работе. По словам CEO стартапа Джерри Ву, платящими клиентами стали четыре из пяти крупных американских лабораторий с закрытыми моделями.

Gemini AI

Ву сообщил, что годовая выручка Halluminate, основанной в 2024 году, в пересчете на квартал превысила $50 млн. Расчет идет о работах, которые компания уже сдала и получила за них оплату. По его словам, компания прибыльна.

ИИ-модели работают с финансовыми задачами хуже, чем кажется, считает компания. Она проверяет ИИ-модели на таких задачах, находит слабые места и строит среды для их проработки. В августе Halluminate опубликовала тест, в котором семь передовых моделей проходили проверку при покупке компании (due diligence).

Тест включал 88 задач по мотивам реальных сделок private equity с обезличенными данными. Их составили и проверили специалисты по сделкам, которые работают в отрасли. Лучший средний результат составил 51%.

В одной из задач агент должен был подготовить правки к договору на выполнение работ по материалам виртуальной комнаты данных на 160 файлов, 21 письма в девяти цепочках и четырех протоколов встреч. Условия сделки менялись, и агенту нужно было найти последние указания и сохранить положения, которые менять не требовалось. Агенты опускали нужные правки, применяли неверный метод анализа или опирались на устаревшие данные.

Партнер Oak HC/FT Мэтт Стрейсфелд объясняет интерес к компании тем, что финансы дают широкий набор сложной интеллектуальной работы: от банкинга и private equity до консалтинга и бухгалтерии. Когда агенты начнут выполнять задачи на протяжении дней, качество специализированных сред станет важнее, считает он.

Спрос на такую инфраструктуру заметен и в проектах, и в сделках. В феврале компания Scale AI сообщила, что почти половина ее новых проектов по данным для обучения связана со средами для обучения с подкреплением. Стартап Deeptune, который делает симулированные рабочие среды для обучения агентов, в марте привлек $43 млн в раунде серии A под руководством Andreessen Horowitz, а через четыре месяца договорился о продаже Mercor.

Пока Halluminate сознательно работает с узким кругом лабораторий и не идет к корпоративным клиентам. Ву называет это сильной стороной: так компания глубже копит финансовую экспертизу, сеть экспертов и методы проверки.

Сложность сред, по его оценке, нужно примерно удваивать каждые шесть-восемь месяцев, чтобы они продолжали развивать передовые модели. Внутри компании это называют «законом Мура для сред».

*экстремистская организация, запрещенная на территории РФ,

**продукт экстремистской организации, запрещенной на территории РФ

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