Компании «Флант» и «Диасофт» опросили более 150 представителей банковской отрасли и выяснили, что большинство из них убеждены в необходимости дополнительных усилий для внедрения цифрового рубля в существующую IT-инфраструктуру. Участниками исследования стали CTO, IT-директора, архитекторы, руководители цифровой трансформации и DevOps-инженеры. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Запуск цифрового рубля в тринадцати системно значимых российских банках и подключение к ним торгово-сервисных предприятий с оборотом более 30 млн руб. планировался к середине лета этого года.

Для этого финансовым организациям требуется внедрить в свою IT-инфраструктуру соответствующую информационную систему, которая должна быть интегрирована с действующей автоматизированной банковской системой (АБС), а также быстро и надежно обмениваться данными с различными государственными и корпоративными системами, мобильными приложениями клиентов и другими ресурсами.

По мнению 57% респондентов, интеграция цифрового рубля потребует значительных усилий. В первую очередь необходимо модернизировать существующие банковские системы и технологическую инфраструктуру. Адаптация текущих решений станет одной из ключевых задач для финансовых учреждений.

29% опрошенных считают основной проблемой низкую готовность инфраструктуры. Еще 14% выразили обеспокоенность рисками информационной безопасности, так как внедрение цифрового рубля подразумевает обработку значительных объемов данных, что увеличивает риск кибератак.

Всего 20% представителей банковской отрасли заявили, что их IT-инфраструктура, бизнес-процессы и внутренние регламенты уже полностью соответствуют требованиям для внедрения цифрового рубля. Половина опрошенных считают, что все готово лишь частично, а 30% признались, что совершенно не готовы к внедрению новой валюты.

Тем не менее, пилотирование этой технологии в первой группе банков началось уже в январе 2022 года. В настоящее время в тестовых проектах по внедрению цифрового рубля участвует 21 банк.

Программная платформа, предназначенная для оборота цифрового рубля, должна иметь широкую функциональность и поддерживать безопасную обработку большого объема транзакций. Для этого при ее разработке применяется микросервисная архитектура.

67% респондентов уже активно используют ее в своих IT-системах, что свидетельствует о высокой степени цифровой зрелости отрасли.

23% еще только планируют внедрение микросервисной архитектуры в ближайшем будущем. В то же время 10% респондентов пока не собираются переходить на микросервисы, что может свидетельствовать о сохранении консервативного подхода к IT-системам или об отсутствии немедленной потребности в масштабируемости своих систем.

В конце февраля стало известно, что регулятор принял решение отложить массовый запуск цифрового рубля, ранее запланированный на 1 июля, предоставив участникам рынка дополнительное время на подготовку.