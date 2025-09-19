Google выпустила крупнейшее в истории обновление для своего браузера Chrome, глубоко интегрировав в него возможности искусственного интеллекта Gemini. Компания представила 10 новых функций на базе ИИ, призванных сделать доступ к сети более продуктивным, удобным и безопасным для пользователей на настольных компьютерах и мобильных устройствах.

Google

Нововведения нацелены на борьбу с информационной перегрузкой и облегчением рутинных задач, с которыми пользователи сталкиваются в сети. Современный интернет требует новых инструментов для быстрой обработки информации, управления множеством вкладок и выполнения повторяющихся действий. ИИ-функции призваны взять часть этой нагрузки на себя.

Главным нововведением стала интеграция Gemini непосредственно в Chrome. Теперь пользователи в США могут попросить ИИ обобщить или разъяснить сложную информацию на любой веб-странице. В ближайшие месяцы появятся агентные возможности: Gemini сможет самостоятельно выполнять некоторые задачи. Например, записать на стрижку или заказать продукты. Также нейросеть научится сравнивать и консолидировать информацию из нескольких открытых вкладок.

Обновления коснулись и адресной строки (omnibox). Теперь из нее можно напрямую запускать «режим ИИ» в поиске Google для более сложных запросов. Также можно задавать вопросы о содержимом текущей страницы, получая краткую выписку от ИИ прямо в боковой панели. Кроме того, Gemini поможет вспомнить ранее посещенные сайты по общим запросам, например «сайт, где я видел стол из орехового дерева на прошлой неделе».

Chrome теперь использует модель Gemini Nano для более эффективной борьбы с мошенническими сайтами и спам-уведомлениями. ИИ также будет менее навязчиво обрабатывать запросы на разрешения от сайтов, которым пользователь вряд ли доверяет. Наконец, появится функция смены скомпрометированных паролей в один клик на поддерживаемых сайтах, таких как Spotify и Coursera.