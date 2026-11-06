Правительство Великобритании выделило более 52 млн фунтов стерлингов (≈ $70 млн) на разработку новых медицинских технологий, которые в перспективе помогут выявлять заболевания на ранних стадиях, предупреждать осложнения и снижать нагрузку на систему здравоохранения. Проекты получат поддержку UK Research and Innovation (UKRI) — государственного агентства, финансирующего научные исследования и инновации.

National Cancer Institute, Unsplash

Речь идет о пяти новых исследовательских центрах, которые объединят специалистов в области медицины, инженерии и искусственного интеллекта. На разработку технологий также направят дополнительные 37,5 млн фунтов стерлингов от индустриальных партнеров в виде денежных средств и других ресурсов.

Важно, что пока речь идет о планах и исследовательских проектах: технологии предстоит разработать, протестировать и подготовить к возможному внедрению в Национальную службу здравоохранения Великобритании (NHS).

Один из проектов — BRAINIAC — сосредоточен на раннем выявлении деменции. Ученые планируют создать первую в Великобритании сеть клиник NHS, где искусственный интеллект будет объединять результаты анализов крови, сканирования мозга и тестов на память. Система должна помочь обнаруживать изменения в работе мозга еще до появления выраженных симптомов. В перспективе исследователи рассчитывают снизить риск развития деменции и ускорить диагностику на 50%.

Другой проект, BRAIN-SAFE, направлен на оценку последствий травм головы. Разработчики хотят создать компьютерные модели, которые смогут прогнозировать опасность удара с учетом возраста, пола и предыдущих травм человека. В будущем технология может предупреждать о потенциально опасных столкновениях прямо во время спортивных соревнований, а также помогать медикам быстрее оценивать состояние пострадавших в ДТП.

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Еще одна разработка связана с ранней диагностикой диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Исследователи из Северного научно-исследовательского центра офтальмологии (NORI) планируют использовать искусственный интеллект для анализа обычных снимков сетчатки глаза. Дело в том, что состояние мелких кровеносных сосудов и нервной ткани глаза может отражать изменения в организме еще до того, как человек почувствует недомогание. Система должна находить малозаметные признаки заболеваний и помогать врачам определять, кому необходимы дополнительные обследования.

Проект CRISP посвящен респираторным инфекциям, включая грипп и COVID-19. Ученые намерены разработать приложения для смартфонов, носимые датчики и домашние экспресс-тесты. Искусственный интеллект будет анализировать кашель, дыхание и другие показатели, чтобы оценивать вероятное течение болезни. В результате человек сможет получать персональные рекомендации: достаточно ли ему оставаться дома и отдыхать или стоит обратиться к фармацевту либо врачу.

Пятый проект — HeartTech — направлен на развитие персонализированной кардиологической помощи. Исследователи хотят объединить данные медицинских карт, современных методов обследования и носимых устройств, чтобы раньше выявлять людей с риском сердечно-сосудистых заболеваний. Также планируется создать ИИ-помощника, который будет давать персональные рекомендации по образу жизни и помогать контролировать здоровье сердца в домашних условиях.

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Новые центры будут работать в Эксетере, Лондоне, Саутгемптоне и Сандерленде. К исследованиям привлекут не только ученых и медицинских специалистов, но и пациентов, которые смогут поделиться личным опытом жизни с заболеваниями.

Среди партнеров проектов — NHS, благотворительные организации, спортивные федерации, а также крупные технологические и медицинские компании, включая Google, Siemens и Medtronic.

Главная задача инициативы — сделать диагностику более доступной и перенести часть медицинской помощи из больниц в привычную для людей среду: домой и местные медицинские учреждения.

По словам профессора Шарлотты Дин, исполнительного председателя Совета по исследованиям в области инженерных и физических наук UKRI, новые центры должны помочь превратить передовые научные разработки в реальные решения для пациентов.

Если проекты успешно пройдут этапы разработки и испытаний, в будущем они могут изменить подход к профилактике и диагностике заболеваний: врачи смогут замечать тревожные изменения раньше, а пациенты — получать необходимую помощь еще до развития серьезных осложнений.

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