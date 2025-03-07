Эксперты «Яндекс Недвижимости» проанализировали рынок первичного жилья Москвы, и назвали районы, где в феврале больше всего снизилась стоимость квартир, где зафиксировано подорожание и где продаются самые бюджетные и дорогие лоты. Они также выяснили, в каких объявлениях цена квадратного метра была выше, чем в реальных сделках. Подробности исследования — в распоряжении редакции «Инк.».

В феврале наиболее значительное снижение стоимости отмечается в основном в спальных районах Москвы. Так, больше всего на первичном рынке цена 1 кв. м упала в районах Нагатино-Садовники (ЮАО) – на 11,6% до 409 тыс. руб., Метрогородок (ВАО) – на 5,4% до 356 тыс. руб. и Хорошевский (САО) – на 5% до 586 тыс. руб., а также в Южнопортовом (ЮВАО) – на 3,3% до 429 тыс. руб. и Тимирязевском (САО) – на 1% до 344 тыс. руб.

Коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров пояснил, что в спальных районах девелоперы чаще всего прибегают к скидкам и специальным акциям на определенный пул предложений массового сегмента. Он отметил, что в некоторых локациях квартиры продавались по цене значительно ниже, чем в среднем по району.

Такая тенденция наблюдалась в Замоскворечье, Пресненском районе, Филевском Парке, Обручевском районе, Раменках и Западном Дегунине. В этих локациях разница между ценой за 1 кв. м в объявлениях и сделках составляла 30% и более.

«Это связано с тем, что в этих районах представлены в основном проекты класса элит, при этом основная доля приходилась на бизнес-класс, где цена ниже, что объясняет такую драматическую разницу между средней ценой метра в районе и ценой в реальных сделках», — рассказал Белокуров.

По данным сервиса «Пульс Продаж Новостроек», разрыв между ценой в объявлении и реальной сделкой по районам составил в среднем 8%. При этом эксперты отмечают, что в начале года в «старой» Москве разница составляла 16,4%.

Стоимость 1 кв. м в «старой» Москве сильнее всего снизилась в районах:

Молжаниновский район (САО) — 252 тыс. руб.;

Южное Бутово (ЮЗАО) — 293 тыс. руб.;

Северное Медведково (СВАО) — 313 тыс. руб.;

Бирюлево Восточное (ЮАО) — 320 тыс. руб.;

Чертаново Южное (ЮАО) — 338 тыс. руб.

В Новой Москве районами с самыми дешевыми «квадратами» стали:

Филимонковское — 229 тыс. руб.;

Марушкинское — 231 тыс. руб.;

Кокошкино — 243 тыс. руб.;

Рязановское — 247 тыс. руб.;

Коммунарка — 285 тыс. руб.

Наиболее дорогими традиционно выступают центральные районы — Арбат и Якиманка (2,4 млн руб.), Тверской район (2,3 млн руб.) и Хамовники (1,8 млн руб.).

Ранее сообщалось, что в феврале 2025 года медианная ставка долгосрочной аренды в городах-миллионниках составила около 35 тыс. руб. для квартир всех типов комнатности. За месяц их стоимость уменьшилась на 2,3%. Этому способствовал рост числа доступных для долгосрочной аренды квартир — в среднем на 13,7% во всех крупных городах.