Аналитики сервиса «Яндекс Аренда» сообщили редакции «Инк.», что в феврале 2025 года медианная ставка долгосрочной аренды в городах-миллионниках составила около 35 тыс. руб. для квартир всех типов комнатности. За месяц их стоимость уменьшилась на 2,3%. Этому способствовал рост числа доступных для долгосрочной аренды квартир — в среднем на 13,7% во всех крупных городах.

По словам руководителя сервиса «Яндекс Аренда» Романа Жукова, снижение медианных ставок съемного жилья в большинстве городов-миллионников сопровождается ростом предложения. Так, в сегменте студий экспозиция расширилась на 13,8%, однокомнатных квартир — на 17,4%, двухкомнатных — на 11,6%, а трехкомнатных — на 9,6%.

При этом он отметил, что спрос на рынке съемного жилья восстанавливается медленнее. Часть новых квартир — инвестиционные лоты из вчерашних новостроек, которые по мере подготовки их к сдаче пополняют сегмент съемного жилья. Также экспозиция растет за счет нераспроданных вторичных квартир, реализацию которых собственники отложили на время и приняли решение сдавать их на долгосрочный период.

Сильнее всего съемные квартиры подешевели в Самаре — на 4,5%, до 29 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — на 4,1%, до 43 тыс. руб., и Москве — на 3,7%, до 84 тыс. руб., а также в Ростове-на-Дону — на 3,3%, до 30 тыс. руб., и в Омске — на 1,3%, до 25 тыс. руб.

Также небольшое снижение средней стоимости в феврале было отмечено в Челябинске (-0,5% за месяц, до 28 тыс. руб.) и Перми (-0,5%, до 30 тыс. руб.).

При этом в некоторых мегаполисах был зафиксирован рост медианных ставок. Наиболее значительное увеличение отмечалось в Нижнем Новгороде — на 2,9%, до 37 тыс. руб., и Екатеринбурге — на 2,9%, до 36 тыс. руб.

В Москве средняя стоимость долгосрочной аренды по всем типам комнатности составила 84 тыс. руб. (-3,7% за месяц), а экспозиция съемного жилья выросла на 8,4%.

Медианная цена студий в столице находится на уровне 70 тыс. руб. (-3,8% за месяц), а однокомнатных квартир — 67 тыс. руб. (-2,1% за месяц). Их стоимость оказалась ниже, так как студии представлены исключительно в новых проектах, где ставки аренды выше.

Медианная ставка для двухкомнатных квартир в Москве составляет 92 тыс. руб. (-2,5% за месяц), для трехкомнатных — 148 тыс. руб. (-1,2% за месяц).

Напомним, что аренда студий и однокомнатных квартир площадью до 32 кв. м за год подорожала в среднем на 30,8%, до 23 тыс. руб. в месяц. Средняя стоимость такого жилья составила 23 тыс. руб. в месяц. В анализ вошли 70 крупнейших населенных пунктов России.