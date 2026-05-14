Российские аэропорты переходят на биометрию — пока в тестовом режиме и пока только таких пилотов только два. Эксперимент начнет работать в аэропортах Шереметьево (Москва) и Пулково (Санкт-Петербург), а завершить тестирование планируется 1 апреля 2027 года.

С 1 июня пассажиры этих авиагаваней смогут регистрироваться на рейс, проходить в перевозочную зону и садиться в самолет, просто посмотрев в камеру. Основа системы — Единая биометрическая система (ЕБС), в которой нужно заранее зарегистрировать данные и дать согласие на их обработку. Эксперимент продлится до 1 апреля 2027 года.

Первыми новый формат опробуют пассажиры рейсов «Аэрофлота» между Москвой и Петербургом — направление, которое деловые путешественники летают чаще любого другого. Пулково уже готово: стойки с планшетами и камерами распознавания установлены.

Паспорт, впрочем, из кармана доставать все равно придется, ведь при досмотре сотрудники транспортной безопасности обязаны сверить личность по документу. Биометрия на этом этапе лишь ускоряет вход в перевозочную зону и посадку. Система пропустит, если совпадение с данными ЕБС достигнет уровня 0,9999 — порог жесткий, ошибок не предполагает.

Читайте также В России в пилотном режиме запустили сервис для посадки в поезд по биометрии

Участие добровольное. Другие аэропорты и авиакомпании смогут присоединиться по мере готовности инфраструктуры. Итоги пилота до марта 2027 года оценят Минтранс, Минцифры и ФСБ — и решат, стоит ли переводить технологию в постоянный режим и менять под неё законодательство.

Биометрию при посадке на наземный транспорт — поезда уже начали тестировать с 14 мая. Эксперимент апробируют на нескольких направлениях, в том числе на маршруте Москва — Нижний Новгород, куда в эти дни поедут участники конференции ЦИПР. Пилот проводится на поездах, где в первую очередь необходима высокая скорость посадки пассажиров и хотелось бы снизить нагрузку на персонал.

Также система оплаты «лицом» уже давно работает в московском метро — с 2021 года пассажиры могут проходить через турникеты, просто взглянув в камеру, без карт и телефона. С декабря 2025 года сервис охватывает все станции метро и МЦК, а в 2026 году его планируют распространить на весь наземный транспорт Москвы и все станции МЦД.

Биометрию принимают также «Аэроэкспресс» и причалы регулярных речных маршрутов. За пределами транспорта технология используется для оплаты покупок в магазинах и вендинговых автоматах, бесконтактной регистрации в отелях без предъявления паспорта, а также для получения госуслуг в МФЦ — включая выдачу водительских прав и оформление пенсий.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.