В России начал действовать экспериментальный сервис, который позволяет пассажирам садиться в поезд, используя биометрические данные. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Однако на время пилотного режима путешественникам все равно необходимо иметь при себе бумажный паспорт.

Проводник поезда тестирует сервис посадки пассажиров в вагон поезда «Ласточка» Москва-Кострома в рамках сервиса «Мигом» на базе государственной биометрической системы. Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости

Чтобы воспользоваться новой услугой, следует предварительно зарегистрировать свою биометрию: в уполномоченном банке или через выездную регистрацию. Еще нужно дать согласие на обработку персональных данных. При посадке в вагон проводник проверяет личность пассажира с помощью портативного устройства. При этом у человека остается выбор: предъявить паспорт или подтвердить личность через биометрию.

Нововведение работает на начальных станциях поездов, следующих из Москвы в Кострому, Иваново и Нижний Новгород.

Сервис называется «Мигом». Он разработан Центром биометрических технологий совместно с РЖД на базе Единой биометрической системы. Посадка без паспорта — часть более широкой платформы, в которую также входят заселение в гостиницу без документов, обслуживание в МФЦ, подтверждение возраста, прохождение предполетных проверок и другие услуги.

Также Григоренко сообщил, что сейчас в базе биометрии зарегистрировались более 10 млн человек, причем 70% таких регистраций пришлись на 2025 год. Для россиян работает уже 20 биометрических услуг. Среди них — бесконтактная оплата покупок, проезд в транспорте, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ и заселение в гостиницы без паспорта. Использование биометрии является добровольным.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.