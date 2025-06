Мультидисциплинарная дизайн-студия Space Available открыла в Джакарте (Индонезия) общественный центр, в котором есть беседка с перерабатывающими машинами и мебелью, созданной из океанского пластика. Основатель Space Available Дэниел Митчелл вместе со своей женой Хильдой Сембиринг Митчелл (уроженкой Джакарты, выросшей в районе Кеманг, где и расположен центр) создали Self Care Community Centre (SCCC).

Фото: Эрнест Теофилус

Центр разместился в здании, спроектированном более двадцати лет назад известным местным архитектором Андрой Матином. Ранее здесь находился культурный центр, но из-за снижения потока посетителей в Кеманге здание долгое время пустовало.

Space Available совместно с культурным объединением A3000 разработали концепцию по оживлению здания и района, объединив общественные пространства для активностей с розничной зоной.

Интерьер SCCC, открытый и модульный, включает залы для занятий бегом, танцами, медитациями, а также галерею, посвященную искусству, дизайну и инновационным материалам. Также в здании есть мастерская по переработке местных отходов в новые предметы, ресторан и бар, библиотека с аудиозоной и общая читальня.

Некоторые зоны доступны всем, а другие — только участникам бесплатной членской программы, дающей доступ к мастер-классам и мероприятиям.

«Self Care Community Centre — это не просто место для продажи товаров, — объясняет Митчелл, работавший над проектом вместе с дизайнером Андикой Вахью и джакартскими архитекторами Sidarta & Sandaja. — Это экосистема культурного благополучия, где люди могут участвовать в практиках личного и коллективного здоровья».

Space Available известна радикальным подходом к повторному использованию материалов, часто превращая пластиковые отходы в элементы архитектуры и мебели. Для SCCC студия сотрудничала с мастерами из Джакарты и других регионов Индонезии, чтобы создать фасад и интерьеры из более чем 11 тонн переработанного местного пластика.

Обновленный фасад облицован панелями из переработанного пластика с овальными вырезами, напоминающими плоды деревьев кеманг, давших название району. Дизайнеры выбрали фирменный синий цвет, чтобы здание выделялось на улице.

Внутри красный коридор создает эффект погружения, подчеркивая переход от шумного внешнего мира к спокойному, созерцательному пространству. «Красные тона добавляют энергии и балансируют холодные синие оттенки, поддерживая идею связи внутреннего и внешнего миров через свет, текстуру и цвет», — говорит Митчелл.

Фото: Эрнест Теофилус

Одна из ключевых деталей интерьера — беседка с аппаратами для переработки пластика и станциями апсайклинга, где посетители могут ремонтировать одежду.

В ресторане и баре установлена скульптурная мебель, созданная мастером плетения Нано Уэро из переработанного пластикового шнура и натурального ротанга. Изогнутые диваны сочетаются с полками и столиками из переработанного океанского пластика. Вся мебель, украшенная фирменным «завихренным» узором Space Available, собирается без клея и сложных креплений.

Этот проект продолжает подход, использованный в Museum of Space Available (MoSA), открытом студией в 2022 году как площадку для демонстрации инноваций в переработке пластика, биоматериалах и циклической экономике.

Фасад MoSA сделан из 200 тыс. переработанных пластиковых бутылок — это часть технологии Space Available по переработке пластиковых отходов, которые обычно загрязняют океан вокруг Бали.

Ранее студия уже использовала переработанный пластик в мебельной коллекции, созданной совместно с техно-диджеем Peggy Gou. Даже их собственная мастерская и офис облицованы обрезками от пластиковых проектов.