Продажи умных очков со встроенными камерами стремительно растут, но их популярность вызвала обеспокоенность европейских регуляторов и правозащитников. Устройства практически не отличаются от обычных очков, при этом позволяют незаметно снимать окружающих и записывать разговоры. Власти некоторых стран уже рассматривают ограничения на их использование в общественных местах.

A Chosen Soul, Unsplash

Умные очки Ray-Ban Meta, созданные компаниями EssilorLuxottica и Meta*, стали одним из главных драйверов роста этого рынка. Они позволяют снимать видео, слушать музыку, совершать звонки и пользоваться функциями искусственного интеллекта. Однако внешнее сходство с обычными очками, которое помогло устройствам привлечь покупателей, теперь может обернуться проблемой для производителей.

По данным исследовательской компании Omdia, в 2025 году мировые поставки очков с поддержкой ИИ достигли 8,4 млн устройств против 2,1 млн годом ранее. Таким образом, за год рынок вырос в четыре раза. При этом на очки Meta и EssilorLuxottica пришлось 81,3% мировых поставок в первом полугодии 2026 года.

В EssilorLuxottica ранее сообщали, что во втором квартале 2026 года продажи умных очков почти удвоились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более подробную картину развития этого бизнеса может дать отчет компании за третий квартал, который она представит 20 октября. Впрочем, точных данных о выручке от продажи умных очков аналитики пока не ожидают.

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Более десяти лет назад Google попыталась вывести на массовый рынок очки Google Glass, но их громоздкий футуристичный дизайн не способствовал популярности устройства. Ray-Ban Meta, напротив, практически не отличаются от обычных очков, что помогло привлечь гораздо более широкую аудиторию. Однако теперь это преимущество обернулось новой проблемой: окружающим сложнее понять, когда их снимают на камеру.

Европейский совет по защите данных (EDPB) предупредил, что умные очки позволяют незаметно записывать разговоры и снимать людей без их ведома. Чтобы окружающие могли понять, когда ведется запись, регулятор рекомендовал производителям сделать предупреждающие сигналы более заметными. Среди предложенных мер — яркие световые индикаторы, звуковые оповещения и уведомления, которые могут поступать на находящиеся поблизости устройства.

Помимо этого, EDPB предложил рассмотреть ограничения на прямые трансляции, автоматическое размытие лиц людей, случайно попавших в кадр, и техническую блокировку функций записи в чувствительных местах — например, в больницах и школах. Такие ограничения могут работать с учетом местоположения устройства.

Некоторые страны готовы пойти дальше рекомендаций европейского регулятора. Норвегия в октябре объявила о планах временно запретить использование очков с ИИ в отдельных местах. Австралия, в свою очередь, еще в сентябре начала рассматривать возможность ограничить применение таких устройств со встроенными камерами на рабочих местах в государственных учреждениях.

В Италии и Австрии органы по защите персональных данных уже расследуют случаи использования умных очков школьниками. Во Франции регулятор также получал жалобы на подобные устройства, хотя об их количестве сообщалось лишь в общих чертах. Таким образом, претензии к умным очкам уже вышли за пределы обсуждения возможных ограничений.

Производители ответили на претензии

В Meta связывают популярность умных очков прежде всего с возможностью слушать музыку, совершать звонки и пользоваться переводом в реальном времени. Компания также напоминает, что модели со встроенной камерой оснащены ярким световым индикатором, который предупреждает окружающих о съемке фото и видео.

В EssilorLuxottica считают, что новые правила должны защищать права людей, не препятствуя развитию технологий. При этом компания намерена помогать покупателям разобраться, как пользоваться умными очками ответственно и с уважением к окружающим.

Однако правозащитники считают существующие меры защиты недостаточными. Юрист европейской организации NOYB Клеанти Сардели призвала власти согласованно подойти к возможным запретам на использование умных очков в общественных местах. По ее мнению, отдельные страны не должны решать эту проблему независимо друг от друга.

Опасения по поводу приватности могут не только привести к новым ограничениям, но и отпугнуть покупателей. Генеральный директор инвестиционной компании Gerber Kawasaki Росс Гербер, чья компания владеет акциями Meta, рассказал Reuters, что перестал пользоваться собственными умными очками и оставил их в гараже. По его словам, такие устройства могут вызывать дискомфорт как у окружающих, так и у самих владельцев. Аналитик Stifel Седрик Росси видит в этом угрозу для всего рынка и напоминает об опыте Google Glass, которые так и не смогли стать массовым потребительским продуктом.

Одним из способов снизить опасения по поводу приватности стал выпуск аудиоочков Meta без встроенной камеры, представленных в сентябре 2026 года. Они позволяют слушать музыку, совершать звонки и пользоваться отдельными функциями ИИ без возможности фото- и видеосъемки. Однако отсутствие камеры ограничивает и саму технологию: пользователи лишаются части возможностей искусственного интеллекта, для которых устройству необходимо анализировать окружающую обстановку.

Несмотря на возможные ограничения, крупнейшие технологические компании продолжают разрабатывать собственные умные очки. Google совместно с Samsung планирует до конца 2026 года выпустить устройство с искусственным интеллектом Gemini. Apple, как ожидается, также представит собственные очки, хотя сроки их выхода пока не объявлены.

Впрочем, аналитики Bank of America не ожидают полного запрета умных очков в Европе. В опубликованном в октябре отчете они оценили регуляторные риски для рынка как ограниченные, хотя допустили введение дополнительных требований к производителям и использование устройств.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России

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