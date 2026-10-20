Продажи умных очков со встроенными камерами стремительно растут, но их популярность вызвала обеспокоенность европейских регуляторов и правозащитников. Устройства практически не отличаются от обычных очков, при этом позволяют незаметно снимать окружающих и записывать разговоры. Власти некоторых стран уже рассматривают ограничения на их использование в общественных местах.
Умные очки Ray-Ban Meta, созданные компаниями EssilorLuxottica и Meta*, стали одним из главных драйверов роста этого рынка. Они позволяют снимать видео, слушать музыку, совершать звонки и пользоваться функциями искусственного интеллекта. Однако внешнее сходство с обычными очками, которое помогло устройствам привлечь покупателей, теперь может обернуться проблемой для производителей.
По данным исследовательской компании Omdia, в 2025 году мировые поставки очков с поддержкой ИИ достигли 8,4 млн устройств против 2,1 млн годом ранее. Таким образом, за год рынок вырос в четыре раза. При этом на очки Meta и EssilorLuxottica пришлось 81,3% мировых поставок в первом полугодии 2026 года.
В EssilorLuxottica ранее сообщали, что во втором квартале 2026 года продажи умных очков почти удвоились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более подробную картину развития этого бизнеса может дать отчет компании за третий квартал, который она представит 20 октября. Впрочем, точных данных о выручке от продажи умных очков аналитики пока не ожидают.
Более десяти лет назад Google попыталась вывести на массовый рынок очки Google Glass, но их громоздкий футуристичный дизайн не способствовал популярности устройства. Ray-Ban Meta, напротив, практически не отличаются от обычных очков, что помогло привлечь гораздо более широкую аудиторию. Однако теперь это преимущество обернулось новой проблемой: окружающим сложнее понять, когда их снимают на камеру.
Европейский совет по защите данных (EDPB) предупредил, что умные очки позволяют незаметно записывать разговоры и снимать людей без их ведома. Чтобы окружающие могли понять, когда ведется запись, регулятор рекомендовал производителям сделать предупреждающие сигналы более заметными. Среди предложенных мер — яркие световые индикаторы, звуковые оповещения и уведомления, которые могут поступать на находящиеся поблизости устройства.
Помимо этого, EDPB предложил рассмотреть ограничения на прямые трансляции, автоматическое размытие лиц людей, случайно попавших в кадр, и техническую блокировку функций записи в чувствительных местах — например, в больницах и школах. Такие ограничения могут работать с учетом местоположения устройства.
Некоторые страны готовы пойти дальше рекомендаций европейского регулятора. Норвегия в октябре объявила о планах временно запретить использование очков с ИИ в отдельных местах. Австралия, в свою очередь, еще в сентябре начала рассматривать возможность ограничить применение таких устройств со встроенными камерами на рабочих местах в государственных учреждениях.
В Италии и Австрии органы по защите персональных данных уже расследуют случаи использования умных очков школьниками. Во Франции регулятор также получал жалобы на подобные устройства, хотя об их количестве сообщалось лишь в общих чертах. Таким образом, претензии к умным очкам уже вышли за пределы обсуждения возможных ограничений.
Производители ответили на претензии
В Meta связывают популярность умных очков прежде всего с возможностью слушать музыку, совершать звонки и пользоваться переводом в реальном времени. Компания также напоминает, что модели со встроенной камерой оснащены ярким световым индикатором, который предупреждает окружающих о съемке фото и видео.
В EssilorLuxottica считают, что новые правила должны защищать права людей, не препятствуя развитию технологий. При этом компания намерена помогать покупателям разобраться, как пользоваться умными очками ответственно и с уважением к окружающим.
Однако правозащитники считают существующие меры защиты недостаточными. Юрист европейской организации NOYB Клеанти Сардели призвала власти согласованно подойти к возможным запретам на использование умных очков в общественных местах. По ее мнению, отдельные страны не должны решать эту проблему независимо друг от друга.
Опасения по поводу приватности могут не только привести к новым ограничениям, но и отпугнуть покупателей. Генеральный директор инвестиционной компании Gerber Kawasaki Росс Гербер, чья компания владеет акциями Meta, рассказал Reuters, что перестал пользоваться собственными умными очками и оставил их в гараже. По его словам, такие устройства могут вызывать дискомфорт как у окружающих, так и у самих владельцев. Аналитик Stifel Седрик Росси видит в этом угрозу для всего рынка и напоминает об опыте Google Glass, которые так и не смогли стать массовым потребительским продуктом.
Одним из способов снизить опасения по поводу приватности стал выпуск аудиоочков Meta без встроенной камеры, представленных в сентябре 2026 года. Они позволяют слушать музыку, совершать звонки и пользоваться отдельными функциями ИИ без возможности фото- и видеосъемки. Однако отсутствие камеры ограничивает и саму технологию: пользователи лишаются части возможностей искусственного интеллекта, для которых устройству необходимо анализировать окружающую обстановку.
Несмотря на возможные ограничения, крупнейшие технологические компании продолжают разрабатывать собственные умные очки. Google совместно с Samsung планирует до конца 2026 года выпустить устройство с искусственным интеллектом Gemini. Apple, как ожидается, также представит собственные очки, хотя сроки их выхода пока не объявлены.
Впрочем, аналитики Bank of America не ожидают полного запрета умных очков в Европе. В опубликованном в октябре отчете они оценили регуляторные риски для рынка как ограниченные, хотя допустили введение дополнительных требований к производителям и использование устройств.
*Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России
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