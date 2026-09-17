Snap выведет свои AR-очки Specs на корпоративный рынок и попробует превратить их из потребительского гаджета в рабочий инструмент. Компания заключила соглашения с Nvidia, Amazon Web Services (AWS), Salesforce и другими партнерами, которые помогут адаптировать устройство под задачи бизнеса.

Planet Volumes, Unsplash

Specs стоят $2 195. По словам генерального директора Snap Эвана Шпигеля, компания хочет изменить само восприятие устройства: вместо очередных умных очков Specs должны стать полноценным компьютером, которым можно пользоваться в повседневных и рабочих сценариях.

В Snap называют сразу несколько рабочих сценариев для Specs. Например, выездные специалисты смогут получать инструкции прямо в поле зрения во время ремонта или обслуживания оборудования, не отвлекаясь на другой экран. Очки также позволят сотрудникам связываться с удаленными экспертами, работать с корпоративными сервисами и получать нужную информацию без постоянного обращения к компьютеру или смартфону.

Новое поколение SPECS Snap представила 16 сентября 2026 года как устройство, рассчитанное уже не только на разработчиков, но и на обычных пользователей. Одновременно компания начала продвигать очки и в корпоративном сегменте. Партнерства с Nvidia, AWS, Salesforce и другими технологическими компаниями должны помочь бизнесу встроить Specs в существующие рабочие процессы и создавать для них собственные приложения и сервисы.

Одним из ключевых элементов корпоративной стратегии Snap станет искусственный интеллект. Вместе с Nvidia компания планирует перенести в Specs ИИ-агентов, работающих на базе XR AI-стека Nvidia. Такие системы смогут учитывать окружающую обстановку, обращаться к корпоративным данным и в реальном времени подсказывать сотруднику, что делать дальше.

Параллельно Snap развивает собственный ИИ-сервис Specs Intelligence. Цифровой помощник будет работать сразу на нескольких устройствах — самих Specs, iPhone и компьютерах Mac — и переносить между ними пользовательский контекст. Компания пока не раскрыла стоимость сервиса. По словам Шпигеля, у Specs Intelligence появится бесплатный тариф и несколько платных планов, рассчитанных на разную интенсивность использования.

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виртуальной реальности

В результате Snap пытается расширить аудиторию Specs сразу в нескольких направлениях. После нескольких лет, когда AR-очки компании в первую очередь оставались платформой для разработчиков, новое поколение ориентировано уже и на обычных покупателей, и на корпоративных клиентов. Сценарии использования при этом простираются от помощи техническим специалистам до работы с корпоративными данными и ИИ.

Snap выходит на корпоративный рынок на фоне заметного изменения спроса в сегменте XR. По данным IDC, в 2025 году поставки VR- и смешанных гарнитур могли сократиться на 42,8%, до 3,9 млн устройств. Одновременно поставки других XR-устройств, включая ИИ-очки с дисплеями и без них, прогнозировались с ростом на 211,2% — до 10,6 млн единиц.

Сдвиг интереса от VR-гарнитур к более компактным умным очкам заметен и в стратегии крупнейших технологических компаний. В январе 2026 года Meta* сократила около 10% сотрудников подразделения Reality Labs, причем увольнения в основном затронули команды, связанные с метавселенной и виртуальной реальностью. Одновременно компания перенаправила часть инвестиций из этих направлений в ИИ и носимые устройства, хотя полностью отказываться от VR не стала.

*Meta — запрещена на территории РФ и признана экстремистской

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