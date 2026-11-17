Актер Крис Хемсворт, известный по роли Тора в фильмах Marvel, стал сооснователем KINSYN — цифровой платформы, которая объединяет медицинские данные, лабораторные анализы, информацию с носимых устройств и персональные рекомендации по здоровью.

Planet Volumes, Unsplash

Проект запустился 12 ноября 2026 года в Лос-Анджелесе. Его главная задача — помочь людям лучше понимать состояние своего организма и получать медицинскую помощь с учетом индивидуальных особенностей.

Работа с платформой начинается с небольшой анкеты. На основе ответов пользователя формируются персональные рекомендации. Затем можно пройти консультацию у лицензированного медицинского специалиста и, если для этого есть показания, получить назначение лечения.

Одна из главных особенностей KINSYN — возможность объединить разные данные о здоровье в одном месте. Платформа рассчитана на работу с медицинскими картами, результатами лабораторных исследований, показателями носимых устройств и информацией об образе жизни. Для анализа этих сведений используется искусственный интеллект, который помогает систематизировать информацию и предоставить медицинским специалистам более полную картину состояния человека.

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Платформа также предлагает различные решения для поддержки здоровья. Среди них — программы для метаболического здоровья и контроля веса, лабораторная диагностика биомаркеров, добавки и терапевтические продукты. В частности, пользователям предлагается доступ к препаратам семаглутид и тирзепатид, а также к NAD+, глутатиону, серморелину и витамину B12. Отдельное направление связано со здоровьем кожи и волос. Доступ к препаратам и процедурам зависит от состояния здоровья и медицинских показаний, а назначения делает медицинский специалист после оценки состояния пользователя.

Через личный кабинет можно отслеживать план лечения и прогресс, а также получать поддержку медицинской команды. К разработке платформы, помимо самого Хемсворта, привлечены специалисты в области генетики, иммунологии, метаболического здоровья и персонализированной медицины.

Появление KINSYN отражает более широкий тренд в индустрии долголетия. Сегодня информация о здоровье человека часто распределена между разными сервисами: результаты анализов хранятся в одной системе, показатели активности и сна — в приложении умных часов, а медицинская история — в клинике. Новая платформа стремится объединить эти данные и связать их с врачебным сопровождением.

Таким образом, вместо отдельных приложений, анализов, добавок и консультаций пользователь получает единую систему управления здоровьем, которая помогает отслеживать изменения и принимать более обоснованные решения.

При этом важно понимать, что пока нет клинических доказательств того, что использование KINSYN увеличивает продолжительность жизни или замедляет биологическое старение. Речь идет о новом сервисе, объединяющем существующие медицинские и цифровые инструменты. На старте платформа ориентирована на американский рынок.

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