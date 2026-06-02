Российский антимонопольный регулятор санкционировал переход сети гипермаркетов «О’кей» под контроль «Ленты», теперь компания консолидирует 100% в ООО «РБФ-Ритейл» — юридическом операторе сети. «Лента» не будет рассчитывать за сделку напрямую, вместо этого выплатит долги поглощаемой структуры. По итогам объединения совокупная доля ретейлера в сегменте гипермаркетов вырастет до 39% — такую оценку дают аналитики «Инфолайн».

К «Ленте» переходят 75 торговых объектов с суммарной площадью 478 тыс. кв. м и четыре логистических комплекса на 107 тыс. кв. м. Территориально сеть охватывает в основном западу страны: в Северо-Западном округе сосредоточены 25 объектов, в Центральном — 17, в Южном — 13. Приволжский и Сибирский округа представлены по семью магазинами каждый, Уральский — шестью.



Выручка «О’кей» за 2025 год — 142 млрд руб. По масштабу это сопоставимо примерно с 13% квартального оборота самой «Ленты»: в первые три месяца 2026-го ретейлер собрал 306,9 млрд руб. выручки, прибавив 23,4% к аналогичному периоду прошлого года. Онлайн-канал в том же квартале принес 21,1 млрд руб. Годовой оборот группы по итогам 2025-го превысил 1,1 трлн руб. — сеть к тому моменту насчитывала 6760 магазинов.

Операционное объединение двух структур завершится в течение года. На вывесках «О’кей» появится новое название «Гипер Лента», а закупки, складская логистика, ИТ-платформа будут унифицированы. Новые объекты ждет обновление ассортимента, больше продуктов под своими марками и новый подход к формированию цены.

Генеральный директор «Ленты» Владимир Сорокин пояснил, что стретегически задача новых магазинов — усиливать позиции компании в шести округах, в первую очередь в Центральном и Северо-Западном. Ключевой ориентир после интеграции — подтянуть удельную выручку с торговой площади и рентабельность новых точек до уровня действующей сети.

История сделки началась еще в 2024 года, когда материнская O’KEY Group приняла решение выйти из российского бизнеса и передала управление локальной команде. Осенью 2025-го контроль над сетью сконцентрировался в ООО «РБФ-Ритейл», затем прошли переговоры с «Лентой» о перепродаже актива.

Поглощение «О’кей» продолжает курс ретейлера по поглощению малых огранизаций. Так, ранее «Лента» купила российские объекты OBI, переименованные в «DOM Лента».

