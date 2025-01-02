Эксперты «РБК Инвестиций» рассказали, какие законодательные изменения ожидают россиян в 2025 году. В опубликованном обзоре сообщается, как поменяются личные налоги, кому проиндексируют пенсии, какие появятся правила в банковских услугах и что ждет инвесторов.

С 2025 года начнет действовать прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с максимальной ставкой 22%. Она затрагивает только зарплаты, а на нетрудовые доходы, такие, как выплаты по вкладам, дивиденды или операции с ценными бумагами, распространятся не будет.

Ставки по новой шкале будут использоваться в зависимости от дохода и составят от 13% до 22%. Повышенные проценты будут применяться не ко всему доходу, а только к сумме превышения над пороговыми уровнями.

Также возрастет ставка налога на прибыль организаций — с 20% до 25%. Изменение коснется, в том числе, и IT-компаний, которые были освобождены от этого налога последние два года. Им придется платить до 5%.

Кроме того, в 2026 году некоторые семьи с двумя и более детьми получат «налоговый кешбэк» — возврат 7% от уплаченного в 2025 году налога на доход физических лиц. Возврат положен тем семьям, чей среднедушевой доход будет ниже 1,5 прожиточного минимума.

К доходам от продажи ценных бумаг, дивидендов и по вкладам не будет применяться пятиступенчатая шкала НДФЛ. Для них будут действовать налогообложение со ставками 13% и 15%. Пороговая сумма для применения 15% при этом установлена на уровне 2,4 млн руб. тогда как ранее она составляла 5 млн руб.

В то же время налоговый вычет на долгосрочные сбережения можно будет заявить по пятиступенчатой шкале. Максимальные возвращаемые суммы с совокупных взносов по ИИС, ПДС и НПО в размере 400 тыс. руб. теперь варьируются от 52 тыс. руб до 88 тыс. руб.

Также отменены льготы при владении акциями более пяти лет, если годовой доход гражданина превышает 50 млн руб.

С 1 января возобновлена индексация пенсий работающих пенсионеров. Ее будут рассчитывать не к выплачиваемой сумме, а к ее более высокому размеру, который включает пропущенные индексации. Также все остальные виды страховых пенсий будут индексироваться независимо от наличия или отсутствия трудовой деятельности.

Размер пенсий вырос на 7,3%, стоимость одного пенсионного коэффициента составила 142,76 руб., а размер фиксированной выплаты — 8728,73 руб. С 1 апреля социальная пенсия будет проиндексирована на 14,75%.

Страховые компании будут предлагать новый финансовый инструмент — долевое страхование жизни (ДСЖ). В одном договоре будут сочетаться классическое страхование жизни клиента и управление его вложениями в паи ПИФ. В договоре ДСЖ будет указано, какая доля от внесенных человеком средств инвестируется, а какая приходится на страхование жизни.

Кроме того, с 1 апреля банки, которые выступают как агенты негосударственных пенсионных фондов и страховых организаций, должны подготовить новые ключевые информационные документы (КИД) — по программе долгосрочных сбережений (ПДС) и долевому страхованию жизни (ДСЖ). При заключении договоров они обязаны информировать своих клиентов об условиях и рисках этих финансовых продуктов.

В декабре 2024 года был принят закон, дающий право на вывод дивидендов, поступающих на индивидуальные инвестиционные счета третьего типа (ИИС-3), на внешние счета. Однако эта норма не распространяется на купоны по облигациям.

Инвесторам станет проще поменять брокера или доверительного управляющего. Они смогут сами обмениваться информацией о своих клиентах в течение 30 календарных дней. Это позволит новому управляющему или брокеру правильно рассчитать прибыль клиента и налоги, которые он должен заплатить, а также сохранить налоговые льготы для владельцев индивидуальных инвестиционных счетов.

С 1 января иностранные ценные бумаги стали доступны только для квалифицированных инвесторов. Исключение составят ценные бумаги из стран Евразийского экономического союза и международных финансовых организаций, которые учитываются только в инфраструктуре стран ЕАЭС.

Также с 1 января начал действовать Стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков. Его основная цель — минимизировать распространение высокорисковых схем ипотечного кредитования и добиться того, чтобы банки более подробно информировали заемщиков об условиях кредита и связанных с ним рисках.

С 1 января кредитные организации начинают вносить реквизиты злоумышленников, поступившие из базы данных регулятора, в собственные системы противодействия подозрительным операциям в течение одного или трех часов.

Россияне теперь смогут сами запрещать выдавать себе кредиты. Закон начнет действовать с 1 марта.

С 30 мая максимальный размер денежного перевода без открытия банковского счета для граждан при прохождении упрощенной идентификации личности составит 100 тыс. руб. Ожидается, что лимит позволит снизить риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

Закон также повышает максимальный остаток денежных средств, который может храниться на неперсонифицированном электронном средстве платежа (НЭСП), с 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб. Лимит переводов в размере не более 200 тыс. руб. в месяц остался при этом неизменным.

В 2025 году появится новый финансовый инструмент для сбережений, предназначенный для людей, получающих социальную поддержку от государства. Договоры по таким продуктам будут заключаться с клиентами в электронной форме через портал «Госуслуги».

Причем банк не вправе отказать, если человек получает господдержку. Условия по вкладу и счету будут действовать, пока гражданин входит в категорию малообеспеченных граждан и официально получает помощь от государства.

Также в 2025 году банки в рекламе финансовых услуг обязаны указывать ссылку, отсылающую на сайт с полной информацией об условиях, и вставлять предупреждающие фразы. Кроме того, они должны указывать диапазон полной стоимости кредита (ПСК), если упоминают ставки на сайтах, в рекламе, в приложениях и офисах.