По итогам первых трех кварталов 2025 года российский финтех-сектор продолжил демонстрировать уверенный рост. Согласно данным агентства Smart Ranking, совокупная выручка ста крупнейших компаний отрасли достигла 194,3 млрд руб, что на 14,6% превысило показатель аналогичного периода прошлого года. Для сравнения, годом ранее рост составлял 11%, пишет «Коммерсантъ».

Freepik

В тройке лидеров по выручке сохранились знакомые игроки, но с разной динамикой:

● «ЮMoney» укрепила лидерство, увеличив выручку на 17,2% до 20,9 млрд руб.

● Компания Saby, разработчик системы электронной отчетности СБИС, показала самый значительный рост в топ-3 — 24,3%, достигнув 14,5 млрд руб.

● Benzuber, сервис для заправки автомобилей с онлайн-оплатой, напротив, столкнулся со снижением выручки на 6,2% до 11,6 млрд руб.

Аналитики выделяют несколько наиболее быстрорастущих направлений в финтехе:

● Переводы средств: Рост на 48,6% (до 12,1 млрд руб.), обусловленный высоким спросом на международные переводы в изменившихся экономических условиях.

● Платежные сервисы: Рост на 29,1% (до 46,7 млрд руб.), чему способствовали расширение Системы быстрых платежей (СБП) и внедрение встроенных финансовых решений в онлайн-торговле и ритейле.

● Системы бухгалтерских расчетов: Рост на 22,7% (до 25,5 млрд руб.), подпитываемый цифровизацией малого бизнеса и переходом компаний на облачные автоматизированные решения.

Эксперты связывают общую положительную динамику рынка с активной цифровизацией российской экономики на фоне ухода с рынка западных сервисов. Однако темпы роста по сравнению с пиковыми значениями 2023−2024 годов замедлились.

В «ЮMoney» это объясняют насыщением сегмента, усилением конкуренции, снижением маржинальности, а также макроэкономическими факторами, такими как колебания потребительской активности и высокая стоимость заемных средств.

Падение выручки Benzuber, по мнению аналитиков, свидетельствует о сложностях конкуренции с традиционными топливными картами и программами лояльности самих АЗС.

На ближайшие два-три года эксперты прогнозируют среднегодовой рост рынка на уровне 10–15%. Среди ключевых трендов будет продолжаться развитие автоматизированных систем управления, а также новых платежных инструментов и финансовой логистики.

При этом отмечается, что в случае потенциального возвращения на рынок иностранных сервисов российским компаниям придется столкнуться с обострением конкуренции, особенно в сегменте международных переводов, что создаст для отечественного финтеха новые вызовы.