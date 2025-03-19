В понедельник Джим Крамер из CNBC, размышляя о последних событиях на рынке, заявил, что причина, по которой индекс S&P 500 на прошлой неделе вошел в зону коррекции, не совпадает с типичными объяснениями.

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«В данный момент люди беспокоятся о рецессии, обусловленной действиями президента США, — сказал он. — Это коррекция, которая не имеет ничего общего с переходом федерального правительства к более осмотрительной философии расходования средств».

По словам Крамера, коррекции могут происходить по разным причинам — изменение позиции Федеральной резервной системы, рынок, который стал «слишком завышенным», или проблемы за рубежом. Однако в этот раз ситуация иная, пояснил он, резкое падение связано с «отсутствием последовательности и определенности» в действиях Белого дома.

Крамер отметил, что в целом поддерживает стремление президента Дональда Трампа к улучшению торговых соглашений с другими странами. Однако он считает, что беспорядочные политические высказывания президента испугали Уолл-стрит и негативно отразились на экономике в целом. В связи с этим Крамер предположил, что рост рынка в понедельник — индекс Доу-Джонса поднялся на 0,85%, S&P 500 увеличился на 0,64%, а Nasdaq Composite вырос на 0,31% — мог быть обусловлен тем, что Трамп не делал никаких провокационных заявлений в социальных сетях.

Крамер также выразил несогласие с утверждениями министра финансов Скотта Бессинта о том, что коррекции на рынке являются «здоровыми» и «нормальными». Он подчеркнул, что Бессинт подразумевает, что все коррекции схожи между собой, но на самом деле это не так. Крамер отметил, что рынку будет сложно поддерживать оптимистичный настрой без четкой ясности в действиях Белого дома.

«Непредсказуемость в публичных заявлениях и разрозненный подход к торговой политике — вот непосредственные причины для текущей коррекции. Я спрашиваю вас, господин министр, с вашим 35-летним опытом, можно ли считать это нормальным? Технически здоровым? — спросил Крамер. — Я не думаю, что это так».

Дональд Трамп издал указ, предписывающий министерствам финансов и торговли создать суверенный фонд благосостояния для Соединенных Штатов. Из подробностей президент сообщил лишь о том, что он должен приближаться или превышать $2 трлн.