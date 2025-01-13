Управление информации ПАО «Газпром» подтвердило подлинность документа о возможности сокращения сотрудников. Таким образом компания планирует сократить зарплатный фонд, который сейчас насчитывает ежемесячные выплаты в 50 млрд руб. Согласно опубликованному документу, под сокращение попадут около 40% работников администрации, что может составить до 2,5 тыс. человек.

Согласно размещенному на 47news.ru документу, заместитель председателя правления Елена Илюхина предлагает сократить численность администрации, состоящей из центрального аппарата и филиала в Санкт-Петербурге, до 2,5 тыс. человек. Документ адресован председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру

По словам Илюхиной, за последние 20 лет количество сотрудников администрации достигло 4,1 тыс. человек, а ФОТ — более 50 млрд руб. Это ставит перед «Газпромом» новые вызовы, которые требуют исключить дублирующиеся функции и чрезмерные бюрократические процессы, а также повысить мотивацию и сократить издержки.

В связи с этим Илюхина предлагает провести оптимизацию численности управленческого персонала и внесение изменений в систему оплаты труда. Эта мера будет способствовать повышению мотивации и эффективности труда работников.

Согласно последнему отчету, чистый убыток «Газпрома» в третьем квартале 2024 года составил 52,944 млрд руб. Причем годом ранее компания отчиталась о прибыли в 56,419 млрд руб.

Напомним, что «Роснефть» в ходе торгов на Московской бирже обогнала Сбербанк и вышла на первое место по капитализации в России. В результате ее капитализация достигла 5,35 трлн руб., в то время как у «Сбербанка» она составляет 5,18 трлн руб.