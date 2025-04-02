В Германии начали бороться с теми, кто неправильно сортирует мусор, в том числе, с помощью искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Bild. Это связано с тем, что с 1 мая по всей стране вступают в силу новые правила по сортировке биоотходов: теперь доля посторонних примесей в них может быть не более 3%, а пластика — не более 1%. Нарушителей будут выявлять и штрафовать.

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Способы борьбы с теми, кто неправильно сортирует мусор, сильно различаются, отмечает издание. Так, в районе Эсслинген в земле Баден-Вюртемберг планируют использовать системы на основе ИИ, чтобы распознавать нарушителей. При этом Bild не отмечает, о какой конкретно технологии контроля идет речь.

В соседнем районе Альб-Дунай осенью этого года планируют проверить около 2,1 тыс. контейнеров визуально и наклеить на них цветные бирки: зеленые — все в порядке, желтые — небольшие нарушения, а контейнеры с красным наклейками коммунальные службы попросту не заберут.

В городе Ульм контейнеры в случае нарушения будут блокироваться дистанционно. Получить к ним доступ можно будет только после уплаты штрафа в 25 евро. А в Беблингене некоторые мусоровозы оснастили детекторами для обнаружения скрытых незаконных отходов. Если датчик срабатывает, мусор из бочки не выбрасывается.

В это время в Мюнхене управление по обращению с отходами тестирует мусоровоз, который оснащен камерой с ИИ. Она позволяет распознавать посторонние предметы в биомусоре.

В конце марта ML-разработчики из «Яндекса» и ДВФУ создали нейросеть, способную определять объем, массу и типы мусора на побережьях водоемов. Технология уже успешно применяется в экологической экспедиции в Южно-Камчатском федеральном заказнике и тестируется в Арктике.