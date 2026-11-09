То, как человек питается, может быть связано не только с его весом и самочувствием, но и со скоростью старения организма. К такому выводу пришли исследователи из Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний (DZNE). Они обнаружили, что у людей, придерживающихся принципов здорового питания, показатели биологического старения в среднем были более благоприятными. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

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Биологический возраст позволяет оценить состояние организма с учетом происходящих в нем возрастных изменений. Он не всегда совпадает с календарным возрастом: два человека, прожившие одинаковое количество лет, могут заметно различаться по состоянию здоровья и биологическим показателям. Ускоренное биологическое старение, как правило, связано с повышенным риском хронических заболеваний и меньшей продолжительностью жизни.

Чтобы выяснить, как питание связано с биологическим старением, исследователи проанализировали данные 6470 участников немецкого исследования Rhineland Study в возрасте от 30 до 95 лет. Они изучили пищевые привычки добровольцев и сопоставили полученные сведения с результатами анализов крови, позволяющими оценить показатели биологического возраста.

Для этого ученые изучили метилирование ДНК — процесс, при котором к молекуле ДНК присоединяются химические группы, способные влиять на активность генов. Характер этих изменений меняется с возрастом, что позволяет использовать их для оценки биологического старения. Исследователи применили три разновидности так называемых эпигенетических часов, а использованная технология позволила проанализировать около 850 тысяч участков ДНК. По словам авторов, это примерно вдвое больше, чем в большинстве предыдущих исследований.

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Какие диеты проверили

Исследователи оценили рацион участников по десяти критериям, отражающим различные подходы к здоровому питанию. В анализ вошли пять известных моделей питания и пять индексов, позволяющих определить качество рациона, в том числе с точки зрения употребления растительных продуктов и потенциального влияния пищи на воспалительные процессы в организме. Для каждого участника специалисты рассчитали показатели соответствия этим критериям.

Пять моделей питания:

Средиземноморская диета — предполагает употребление большого количества овощей, фруктов, бобовых, цельнозерновых продуктов, орехов и оливкового масла.

Скандинавская диета — основана на рыбе, ягодах, овощах, цельных злаках и растительных маслах.

Диета DASH — разработана для профилактики и контроля повышенного артериального давления.

Диета MIND — сочетает принципы средиземноморской диеты и DASH, уделяя особое внимание продуктам, связанным с поддержанием здоровья мозга.

Диета EAT-Lancet — модель питания, которая учитывает как здоровье человека, так и экологическую устойчивость.

Пять индексов оценки питания:

Альтернативный индекс здорового питания (AHEI-2010) — оценивает качество рациона с учетом употребления полезных и потенциально вредных продуктов.

Индекс растительной диеты (PDI) — показывает, насколько большую роль в рационе играют продукты растительного происхождения, независимо от их питательной ценности.

Индекс здоровой растительной диеты (hPDI) — учитывает не только количество растительной пищи, но и ее качество: например, отдает предпочтение овощам, фруктам и цельнозерновым продуктам.

Индекс нездоровой растительной диеты (uPDI) — отражает рацион с преобладанием менее полезных растительных продуктов, в том числе сладостей и рафинированной пищи.

Индекс воспалительного воздействия питания (DII) — оценивает потенциальное влияние рациона на воспалительные процессы в организме.

Результаты показали, что более высокая приверженность здоровым моделям питания была связана с более медленным биологическим старением. При этом для двух последних индексов исследователи выявили обратную закономерность: чем меньше в рационе было признаков нездорового питания и продуктов с высоким воспалительным потенциалом, тем благоприятнее оказывались показатели биологического старения. Хотя сила выявленных связей различалась в зависимости от системы питания, в абсолютном выражении эти различия были сравнительно небольшими.

Как здоровое питание влияет на процессы старения

Несмотря на различия между изученными системами питания, исследователи обнаружили, что связанные с ними изменения метилирования ДНК затрагивали во многом одни и те же биологические механизмы. Более 70% выявленных биологических путей совпадали для разных моделей питания. Среди них — процессы, отвечающие за поддержание структуры клеток, передачу сигналов между ними и обмен веществ. Все эти механизмы играют важную роль в старении организма и развитии хронических заболеваний.

Вместе с тем у отдельных моделей питания обнаружились и специфические связи с биологическими процессами. Например, диета DASH, разработанная для контроля артериального давления, была связана с механизмами, имеющими значение для работы сердечно-сосудистой системы. В случае диеты MIND исследователи выявили связи с процессами, участвующими в обучении, работе памяти и других когнитивных функциях.

Еще один важный вывод исследования заключается в том, что человеку необязательно пытаться соответствовать сразу всем критериям здорового питания. Более того, среди 6470 участников только 18 человек вошли в группу с наиболее благоприятными показателями по всем десяти шкалам одновременно. При этом соблюдение принципов здорового питания в рамках разных моделей было связано с более благоприятными показателями биологического старения.

Наиболее выраженную связь между качеством питания и показателями биологического старения исследователи обнаружили среди курящих участников. При этом их рацион в среднем не был здоровее, чем у некурящих. Авторы пока не могут объяснить эту закономерность, но предполагают, что на фоне значительного вреда, который курение наносит организму, преимущества более здорового питания могут проявляться заметнее. В то же время они подчеркивают, что полученные результаты не уменьшают известного вреда табака.

Вместе с тем авторы предупреждают, что полученные результаты не доказывают, будто переход на определенную диету сам по себе замедлит биологическое старение. Исследование выявило связь между пищевыми привычками и возрастными изменениями, но не установило прямую причинно-следственную зависимость. Кроме того, ученые оценивали рацион участников с помощью опросников, а основную часть выборки составляли жители Германии европейского происхождения. Поэтому пока неизвестно, насколько точно полученные закономерности воспроизводятся среди населения других стран.

Чтобы выяснить, как изменения рациона влияют на старение в долгосрочной перспективе, необходимы дополнительные исследования. Однако, когда ученые проверили полученные результаты на независимой группе из 1034 человек. В ней обнаружилась аналогичная закономерность: более здоровое питание было связано с более медленным биологическим старением.

По словам одного из ведущих авторов исследования Джулианы Таварес из DZNE, главный практический вывод заключается в том, что для здорового старения необязательно придерживаться какой-то одной идеальной диеты. Разные модели питания были связаны с более благоприятными показателями биологического возраста, а значит, выбор рациона может учитывать не только рекомендации специалистов, но и личные предпочтения, культурные особенности, финансовые возможности и привычки человека.

В дальнейшем полученные данные могут помочь исследователям разработать более точные рекомендации по питанию с учетом индивидуальных особенностей человека и риска развития возрастных заболеваний, в том числе деменции и сердечно-сосудистых нарушений. Для этого ученым предстоит выяснить, как изменение пищевых привычек с течением времени отражается на биологическом старении и может ли оно непосредственно влиять на его скорость.

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