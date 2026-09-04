Семаглутид, действующее вещество препаратов Ozempic и Wegovy, может оказаться интересен не только рынку средств для похудения. Ученые обнаружили, что препарат, назначенный пожилым мышам, замедлял возрастные изменения, улучшал физические и когнитивные показатели и продлевал жизнь. Исследование опубликовано в Nature.
Сразу важная оговорка: это пока не означает, что семаглутид продлевает жизнь человеку. Эксперимент проводили на 20-месячных самках мышей, а авторы прямо пишут, что для проверки влияния препарата на старение и продолжительность жизни людей потребуются длительные клинические исследования.
Семаглутид относится к препаратам, которые воздействуют на рецептор гормона GLP-1. Этот гормон вырабатывается в кишечнике после еды и участвует в регуляции аппетита и выделении инсулина. Поэтому препараты этого класса используют прежде всего для лечения сахарного диабета второго типа и ожирения.
Но за последние годы стало понятно, что эффекты GLP-1-препаратов не ограничиваются уровнем сахара и снижением веса. Исследования связывают их применение со снижением нагрузки некоторых сердечно-сосудистых, почечных и печеночных заболеваний. Теперь ученые пытаются понять, не связано ли это с более широким воздействием на процессы старения.
Авторы новой работы сравнивают семаглутид с одним из самых известных подходов к изучению долголетия — ограничением калорий.
Умеренное снижение калорийности питания без недоедания в экспериментах на разных животных связывают с замедлением старения и увеличением продолжительности жизни. Проблема в том, что годами придерживаться строгого ограничения калорий довольно сложно. Поэтому ученые ищут препараты, которые могли бы воспроизводить хотя бы часть его биологических эффектов.
Семаглутид оказался одним из таких кандидатов. У мышей препарат снизил потребление пищи примерно на 24%, но исследователи обнаружили, что его эффект не сводился только к тому, что животные стали меньше есть.
Медианная продолжительность жизни мышей, получавших семаглутид, составила 834 дня против 742 дней в контрольной группе. У животных также улучшились показатели движения, мышечной функции, выносливости, памяти и контроля уровня глюкозы.
Препарат воздействовал и на ряд так называемых признаков старения. Исследователи зафиксировали изменения, связанные с воспалением, старением стволовых клеток, клеточной сенесценцией, работой митохондрий и поддержанием нормальной структуры белков. По данным анализа активности генов, многие эффекты семаглутида совпадали с эффектами ограничения калорий.
При этом в некоторых тестах семаглутид выглядел даже интереснее строгой диеты. Ограничение калорий в основном помогало мышам сохранить показатели около исходного уровня, тогда как у животных, получавших препарат, улучшались исследовательское поведение, пространственная память и контроль глюкозы. Это заставило авторов предположить, что GLP-1-препараты могут не только замедлять возрастное ухудшение некоторых функций, но и частично обращать его вспять.
Авторы подчеркивают: все ключевые результаты получены на пожилых самках мышей определенной линии. Пока неизвестно, повторится ли такой эффект у людей, мужчин, других животных или здоровых пожилых людей без ожирения и возрастных заболеваний.
Кроме того, у семаглутида есть побочные эффекты и медицинские показания. Новое исследование не дает оснований использовать препарат здоровым людям исключительно ради продления жизни. Для этого нужны специальные многолетние исследования с оценкой возрастных заболеваний, здоровья и продолжительности жизни.
Для рынка долголетия эта работа интересна прежде всего тем, что один из самых коммерчески успешных классов современных препаратов может получить совершенно новый исследовательский сценарий.
GLP-1-препараты уже создали огромный рынок вокруг диабета и ожирения. Если дальнейшие исследования подтвердят, что они способны влиять и на фундаментальные процессы старения, границы этого рынка могут снова расшириться — от борьбы с лишним весом к профилактике сразу нескольких возрастных заболеваний.
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