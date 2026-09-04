Семаглутид, действующее вещество препаратов Ozempic и Wegovy, может оказаться интересен не только рынку средств для похудения. Ученые обнаружили, что препарат, назначенный пожилым мышам, замедлял возрастные изменения, улучшал физические и когнитивные показатели и продлевал жизнь. Исследование опубликовано в Nature.

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Сразу важная оговорка: это пока не означает, что семаглутид продлевает жизнь человеку. Эксперимент проводили на 20-месячных самках мышей, а авторы прямо пишут, что для проверки влияния препарата на старение и продолжительность жизни людей потребуются длительные клинические исследования.

Что такое семаглутид

Семаглутид относится к препаратам, которые воздействуют на рецептор гормона GLP-1. Этот гормон вырабатывается в кишечнике после еды и участвует в регуляции аппетита и выделении инсулина. Поэтому препараты этого класса используют прежде всего для лечения сахарного диабета второго типа и ожирения.

Но за последние годы стало понятно, что эффекты GLP-1-препаратов не ограничиваются уровнем сахара и снижением веса. Исследования связывают их применение со снижением нагрузки некоторых сердечно-сосудистых, почечных и печеночных заболеваний. Теперь ученые пытаются понять, не связано ли это с более широким воздействием на процессы старения.

В чем фишка для борьбы со старением

Авторы новой работы сравнивают семаглутид с одним из самых известных подходов к изучению долголетия — ограничением калорий.

Умеренное снижение калорийности питания без недоедания в экспериментах на разных животных связывают с замедлением старения и увеличением продолжительности жизни. Проблема в том, что годами придерживаться строгого ограничения калорий довольно сложно. Поэтому ученые ищут препараты, которые могли бы воспроизводить хотя бы часть его биологических эффектов.

Семаглутид оказался одним из таких кандидатов. У мышей препарат снизил потребление пищи примерно на 24%, но исследователи обнаружили, что его эффект не сводился только к тому, что животные стали меньше есть.

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Мыши прожили дольше и не только похудели

Медианная продолжительность жизни мышей, получавших семаглутид, составила 834 дня против 742 дней в контрольной группе. У животных также улучшились показатели движения, мышечной функции, выносливости, памяти и контроля уровня глюкозы.

Препарат воздействовал и на ряд так называемых признаков старения. Исследователи зафиксировали изменения, связанные с воспалением, старением стволовых клеток, клеточной сенесценцией, работой митохондрий и поддержанием нормальной структуры белков. По данным анализа активности генов, многие эффекты семаглутида совпадали с эффектами ограничения калорий.

При этом в некоторых тестах семаглутид выглядел даже интереснее строгой диеты. Ограничение калорий в основном помогало мышам сохранить показатели около исходного уровня, тогда как у животных, получавших препарат, улучшались исследовательское поведение, пространственная память и контроль глюкозы. Это заставило авторов предположить, что GLP-1-препараты могут не только замедлять возрастное ухудшение некоторых функций, но и частично обращать его вспять.

Ozempic не лекарство от старости

Авторы подчеркивают: все ключевые результаты получены на пожилых самках мышей определенной линии. Пока неизвестно, повторится ли такой эффект у людей, мужчин, других животных или здоровых пожилых людей без ожирения и возрастных заболеваний.

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Кроме того, у семаглутида есть побочные эффекты и медицинские показания. Новое исследование не дает оснований использовать препарат здоровым людям исключительно ради продления жизни. Для этого нужны специальные многолетние исследования с оценкой возрастных заболеваний, здоровья и продолжительности жизни.

Что это значит для бизнеса

Для рынка долголетия эта работа интересна прежде всего тем, что один из самых коммерчески успешных классов современных препаратов может получить совершенно новый исследовательский сценарий.

GLP-1-препараты уже создали огромный рынок вокруг диабета и ожирения. Если дальнейшие исследования подтвердят, что они способны влиять и на фундаментальные процессы старения, границы этого рынка могут снова расшириться — от борьбы с лишним весом к профилактике сразу нескольких возрастных заболеваний.

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