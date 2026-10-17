Власти Германии начали расследование возможных сексуальных домогательств после случая в Кельне. По данным полиции, робот, которым управляли двое молодых людей, коснулся ягодиц 16-летней девушки и совершил по отношению к ней непристойные движения.

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Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье. Подозреваемыми считаются предполагаемый 16-летний владелец робота и его 19-летний знакомый. По сведениям полиции, они снимали происходящее, вели трансляцию в интернете и комментировали ее. Обвинения им пока не предъявлены.

Представитель полиции Кельна Кристоф Бермель сообщил что следователи выясняют, были ли движения робота заранее запрограммированы или им управляли в реальном времени. С подобным явлением полиция раньше не сталкивалась, по его словам, это «новая территория» для ведомства.

Сотрудники экстренных служб, прибывшие на место недалеко от заведения быстрого питания, нашли робота в багажнике автомобиля. Робот и мобильные телефоны задержанных изъяты. Рост устройства составляет 120 см. На нем были белая майка, черные спортивные брюки, золотая цепь и солнцезащитные очки. Также у робота была, по-видимому, накладная борода.

В распространенных в сети видео двое молодых людей ведут робота к группе женщин на оживленной ночной улице. Он сталкивается с одной из них и обнимает других. В одном из роликов один из мужчин несколько раз кричит на робота и оттягивает его назад после непристойных жестов, что вызывает смех прохожих.

Полиция федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия в Кельне опубликовала в Facebook** фотографию робота. Позднее в этой же сети офицеры раскритиковали неуместные комментарии пользователей и предупредили, что распространение таких записей и шутки на эту тему могут усилить последствия для потерпевшей.

*экстремистская организация, запрещенная на территории РФ,

**продукт экстремистской организации, запрещенной на территории РФ

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