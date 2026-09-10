Через неделю после того, как китайский робот TianGong Ultra побил в спринте рекорд Усэйна Болта, инженеры компании-разработчика уже переключились на новую задачу — сделать гуманоидов надежными и пригодными для практического применения. Об этом в интервью Reuters рассказал ведущий инженер проекта Джек Го.

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Робот TianGong Ultra преодолел дистанцию 100 метров за 8,64 секунды на Всемирных играх гуманоидных роботов — почти на секунду быстрее мирового рекорда человека. Машину разработала компания X-Humanoid, работающая в пекинском технологическом кластере Ичжуан, который специализируется на робототехнике и автомобилестроении.

Чтобы поставить рекорд китайские инженеры работали круглосуточно, а на самих соревнованиях постоянно ремонтировали робота между забегами. Ultra стартовала с тремя вариантами системы управления бегом, обученными в симуляции: одна была уже проверена в деле, две другие — быстрее по расчетам, но менее надежны.

В итоге робот показал 9,39 секунды в предварительном забеге, 8,86 секунды в полуфинале и 8,64 секунды в финале. Каждый раз движениями андроида управляли разные алгоритмы.

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В процессе подготовки роботы неоднократно теряли равновесие и падали, команде приходилось выводить резервные машины и ремонтировать поврежденные.

На более ранних этапах разработки поломки были серьезнее — по словам Го, ломались ноги и корпуса роботов. К финалу команда сократила время стартовой реакции примерно на полсекунды и сосредоточилась на скорости разгона.

X-Humanoid основана в ноябре 2023 года при поддержке государственных и частных инвесторов, включая производителя робототехники UBTech, а также технологических гигантов Xiaomi и Baidu.

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Компания разрабатывает аппаратную часть, программное обеспечение для управления движением и ИИ как для собственных роботов, так и для отрасли в целом, но не раскрывает объемы коммерческих продаж или внедрений.

Среди клиентов компании — университеты, исследовательские институты и предприятия, тестирующие промышленное применение роботов. На заводе двигателей Foton Cummins в Пекине робот Tianyi 2.0 в тестовом режиме перемещал коробки весом 8–12 кг, расставляя их на стеллажи.

Меньшая модель Omni уже показала возможности за пределами спорта: в ходе внутреннего теста она поднялась с первого на 17-й этаж штаб-квартиры компании. По словам Го, ближайшая цель — сделать корпус и систему управления движением стабильными для повседневного использования, тогда как более сложные автономные задачи потребуют больше времени на разработку.

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