Спрос на бункеры в Германии резко вырос на фоне напряженности в отношениях между Россией и Европой, сообщает Bild. С начала года количество заявок на постройку таких сооружений выросло на 50%, рассказал немецкому изданию глава компании BSSD Defence Марио Пьеде. Стоимость частного бункера составляет €30-€50 тыс.

Schutzraum-Zentrum

По словам эксперта, особый интерес проявляют предприятия и арендодатели — их доля достигла 30% от общего числа. Компании заказывают укрытия на территории офисов для сотрудников, а владельцы жилья интересуются опциями для жильцов. Кроме того, около 10% новых зданий теперь оснащают бункерами.

Издание пишет, что те, у кого еще нет бункера, могут переоборудовать свой подвал. В большинстве случаев разрешение на строительство также не потребуется. Лучше всего подойдет комната в углу дома, так это самая стабильная точка в доме, отмечает Пьеде.

По его словам, помещение должно быть не более 30 кв. м и подходящим для длительного проживания. Кроме того, потолки и стены должны быть толщиной не менее 30 см. В противном случае стоит положить на стены дополнительное покрытие. Также нужно обеспечить герметичность помещения и фильтрацию воздуха.

В начале года американская компания Safe представила планы по строительству роскошного бункера в Вирджинии. Стоимость проекта составляет $300 млн. Убежище будет предназначено для размещения 625 самых состоятельных людей мира на случай глобальной катастрофы.