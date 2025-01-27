Американская компания SAFE представила планы по строительству роскошного бункера в Вирджинии. Стоимость проекта составляет $300 млн. Убежище будет предназначено для размещения 625 самых состоятельных людей мира на случай глобальной катастрофы.

Бункер под названием Aerie с бассейнами, системой здравоохранения на базе искусственного интеллекта и роскошными люксами предназначен только для элиты и откроется в 2026 году. Он предоставит клиентам шанс выжить в случае катастрофы на поверхности. Чтобы забронировать место, каждому из них придется заплатить по $20 млн.

Несмотря на то, что новое убежище расположено недалеко от Белого дома в Вашингтоне, руководители проекта утверждают, что это просто «совпадение» и не имеет ничего общего с глобальной напряженностью и страхами перед потенциальным началом Третьей мировой войны.

Этот бункер «судного дня» — лишь один из ряда подобных убежищ, построенных для сверхбогатых людей за последние несколько лет. Такие люди, как Ким Кардашьян, Марк Цукерберг и Том Круз, признались, что строят свои собственные укрытия или забронировали место в одном из шикарных убежищ.

Aerie предоставит гостям уникальный набор удобств, включая медицинскую помощь на базе искусственного интеллекта, бесчисленные «оздоровительные программы» и идеальное сочетание «защиты и роскоши». В убежище также будут рестораны для гурманов, крытый бассейн, центры холодных ванн, кабинеты для внутривенной терапии, боулинг и скалодром.

За новым строительством стоит компания SAFE (Strategically Armored & Fortified Environments), базирующаяся в Вирджинии и специализирующаяся на проектировании защищенных объектов недвижимости. Этот проект обойдется в $300 млн.

Директор по медицинской готовности SAFE Наоми Корби отметила, что в «непроницаемом жилище» особое внимание будет уделяться как конфиденциальности, так и безопасности. «Многогранный клуб» предоставит своим членам-миллионерам возможность уединиться и «вести дела».

Компания также откроет медицинские центры MediShield, где клиенты смогут лечиться и получать жизненно необходимые процедуры с использованием инструментов на базе искусственного интеллекта.

«Команда высокоспециализированных медицинских работников компании предоставит вам те же стандарты, что и в медицинском подразделении Белого дома, — заявили в компании SAFE. — Современные роботизированные службы обеспечивают первоклассную медицинскую помощь и экстренное реагирование независимо от местонахождения».

Корби рассказала, что убежище было спроектировано с учетом «здоровья», чтобы компенсировать растущий интерес к молодости и «долголетию». Между тем, медицинские кабинеты на базе искусственного интеллекта будут постоянно находиться в зоне досягаемости.

Кроме этого, знаменитости и магнаты не будут испытывать недостатка в видах, поскольку благодаря «интерактивным стенам и потолкам» они смогут представить себя где угодно.

Компания планирует расширить свою империю роскошных безопасных убежищ на другие части Соединенных Штатов. Она настаивает на том, что планы по строительству объектов за пределами Вирджинии являются «стратегическими» и основаны исключительно на соображениях удобства, а также на том, что они не отражают беспорядки в политическом мире.

Хотя на завершение строительства уйдет несколько лет, ознакомительный тур по убежищу состоится в 2026 году, когда потенциальные клиенты смогут посетить его и решить, стоит ли тратиться на комнату или нет.

Сообщается, что компания уже получила тысячи запросов от состоятельных людей со всего мира.

Согласно исследованию Всемирного экономического форума (ВЭФ), специалисты по рискам назвали вооруженные конфликты, экстремальные погодные условия и дезинформацию в числе основных глобальных рисков на предстоящий год.