Предприниматели все чаще используют искусственный интеллект вместо целых команд специалистов. ИИ-агенты разрабатывают продукты, управляют проектами, проводят исследования и даже координируют строительство лабораторий. Благодаря этому запуск бизнеса становится быстрее и дешевле, а некоторые компании обходятся без сотрудников и венчурных инвестиций.

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Искусственный интеллект меняет правила создания стартапов. Если раньше для запуска технологической компании требовались программисты, маркетологи, аналитики и значительные вложения, то теперь многие задачи можно поручить ИИ-агентам. В отличие от обычных чат-ботов, они способны самостоятельно выполнять целые цепочки действий — от анализа информации до реализации проекта.

Один из необычных примеров — предприниматели Клаудио Райтер и Леон Буш из Хельсинки. После создания двух автоматизированных биотехнологических лабораторий они решили поручить искусственному интеллекту организацию строительства третьей.

ИИ-агент координирует проект стоимостью около $500 тыс., занимается закупкой оборудования и взаимодействует со строительными подрядчиками. Другие агенты уже проводят простые лабораторные эксперименты под контролем людей. Основатели рассчитывают, что в будущем такие системы смогут участвовать и в более сложных научных исследованиях.

ИИ также сокращает время разработки новых продуктов. Например, Изабель Гринслейд, соосновательница нью-йоркской компании Structured AI, рассказала, как команда использовала Claude Code для создания продукта по запросу потенциальных клиентов. Предприниматели записали разговор с заказчиками, загрузили его в ИИ-инструмент и попросили разработать прототип. Результат был готов всего через два дня.

Другой пример — стартап Rig. Его сооснователь Тоби Мазер рассказал, что благодаря новым инструментам компания выполнила за три месяца объем разработки, на который раньше потребовалось бы около полутора лет. По мнению предпринимателей, важным переломным моментом стало появление новых инструментов Anthropic в конце 2025 года, в частности Claude Opus 4.5 и Claude Code. Они сделали разработку программных продуктов доступнее даже для людей без профессиональных навыков программирования.

Новая модель позволяет некоторым предпринимателям обходиться и без традиционного финансирования. Хелена Гагерн, соосновательница технологического центра и венчурного фонда The Embassy в Сан-Франциско, рассказала о стартапе, который разрабатывает лекарственный препарат и при этом не имеет ни одного сотрудника. По ее словам, ИИ-агенты помогали определять направления исследований, проводить научную работу и разрабатывать дизайн испытаний. Гагерн также отметила, что некоторые стартапы смогли заработать десятки миллионов долларов за первый год, не привлекая венчурных инвестиций.

Растет и число новых компаний. Согласно данным американской управляющей компании Apollo, проанализированным Financial Times, за 15 лет до 2019 года среднее количество еженедельных заявок на регистрацию бизнеса в США не достигало 80 тыс. После появления ChatGPT в ноябре 2022 года этот показатель почти постоянно превышает 100 тыс.

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В Великобритании в первом полугодии 2026 года число новых компаний в секторе прикладного программного обеспечения выросло на 40% — до 28,1 тыс. По данным Beauhurst и NatWest, это направление стало самым популярным среди новых бизнесов.

Однако полностью заменить людей искусственный интеллект пока не может. Предпринимателям приходится проверять работу ИИ-агентов, исправлять ошибки и постоянно ставить им новые задачи. В некоторых случаях автоматизация даже увеличивает нагрузку на руководителей: возможностей становится больше, но вместе с ними растет и количество решений, которые необходимо принимать.

Есть и проблема качества. Созданные ИИ продукты и рекламные материалы могут быть однотипными, а успешные разработки конкурентам становится проще копировать. Поэтому по мере того, как техническая сторона создания бизнеса становится доступнее, все важнее оказываются понимание рынка, качество продукта и умение привлекать клиентов.

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