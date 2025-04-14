Зампред комитета Госдумы по энергетике Владимир Плякин отметил, что многие жилые дома в России не соответствует современным стандартам энергоэффективности. Он направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, в котором предложил разработать госпрограмму по стимулированию строительства энергоэффективных индивидуальных жилых домов.

Плякин отметил, что значительная часть жилых домов в России не соответствует современным стандартам энергоэффективности, что приводит к перерасходу ресурсов и негативному воздействию на окружающую среду.

В обращении к Мишустину он попросил рассмотреть возможность разработки государственной программы стимулирования строительства энергоэффективных индивидуальных жилых домов.

В своем Telegaram-канале парламентарий сообщил, что России необходимо пересмотреть подходы к строительству индивидуального жилья. Он подчеркнул, что на сегодняшний день многие частные дома потребляют на 30-50% больше энергии, чем современные энергоэффективные аналоги. что не только увеличивает расходы граждан, но и усугубляет экологические проблемы.

По данным Минстроя, на жилой сектор приходится около 20% общего энергопотребления в России. Из-за того, что большинство домов построены по устаревшим технологиям, наблюдается перерасход газа, электричества и угля, а также высокие выбросы CO₂.

По мнению Плякина, внедрение энергоэффективных стандартов могло бы сократить эти показатели до 60%. Для решения этой проблемы он предлагает следующие меры:

обязательная сертификация энергоэффективности (тройные стеклопакеты, тепловые насосы, солнечные панели и системы «умного» управления энергопотреблением);

финансовые льготы для ответственных владельцев;

государственная поддержка и образование (субсидии и льготные кредиты, бесплатные курсы и вебинары).