Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил обращение министру культуры Ольге Любимовой с инициативой предоставлять семейным парам скидки на «места для поцелуев» в кинотеатрах, компенсируя затраты кинотеатров из бюджета.

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В письме Даванков отметил, что такие меры укрепят семейные ценности и повысят посещаемость кинотеатров, которая, по данным СМИ, в первом квартале 2025 года упала до минимума за три года.

Депутат подчеркнул, что «места для поцелуев», обычно расположенные в последних рядах залов, воспринимаются как символ романтики. Он предложил государству покрывать расходы кинотеатров на скидки для супружеских пар, чтобы повысить привлекательность таких мест.

По словам Даванкова, инициатива станет «символическим подтверждением» поддержки традиционных семейных ценностей и простимулирует посещение кино молодыми семьями, что может положительно сказаться на демографии.

Политик попросил Минкультуры рассмотреть предложение и при поддержке поручить профильным департаментам совместно с органами исполнительной власти разработать механизм реализации.