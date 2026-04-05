Депутаты Государственной думы РФ разработали и направили на отзыв в правительство законопроект, разрешающий официальное использование проверенных нейросетей в образовательном процессе. Предполагается, что допускать к использованию будут нейросети, работающие на базе безопасных государственных ИТ-сервисов.

Информацию о подготовке документа подтвердил его соавтор, председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По словам парламентария, технологии нельзя игнорировать или просто запрещать — их необходимо легализовать и взять под контроль.

В разработке нормативного акта принимали активное участие профильные эксперты и студенты. Сообщается, что на реализацию проекта планируется направить 130,1 млн рублей.

Практическое внедрение ИИ в российскую систему образования уже набирает обороты. В 2026 году школы по всей стране получат новые учебные пособия «Введение в искусственный интеллект» для 5−9-х классов.

Как отмечают в профильном альянсе, современные дети начинают рано взаимодействовать с алгоритмами, поэтому государство должно обеспечить им доступ к безопасным и выверенным знаниям в этой сфере.

Ранее Google представил ИИ-модели Gemini для использования в школах и университетах.

