В России могут вернуть талоны на еду, сообщает RTVI. По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, предложение вернуть талоны на еду достаточно «здравое», так как нововведение могло бы помочь поддержать самые незащищенные слои населения. Систему «Социальная карта» планируют ввести в 2025 году.

Первым новость о введении продуктовых карт анонсировал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. Меру поддержки планируют реализовать в регионе в 2025 году для социально незащищенных граждан — в первую очередь для пенсионеров. После ознакомления с планами властей Калининградской области Анатолий Аксаков заявил, что эту практику можно распространить на всю Россию.

По его словам, государство могло бы субсидировать такую социальную помощь регионам и поставщикам продуктов питания. Подобная практика была бы полезна для поддержания социально незащищенных категорий населения.

Губернатор считает, что инициатива имеет здравую основу, так как люди, испытывающие нужду, будут знать, что они обеспечены соответствующим минимумом продуктов и товаров, которые необходимы для жизни. По его мнению, это добавит спокойствия и уверенности многодетным семьям.

Правозащитник Дмитрий Янин заявил, что предложенная Аксаковым мера могла бы помочь 18 млн россиян, которые живут бедно. Если каждому из них выделить по 3 тыс. руб. на еду в месяц, годовые расходы бюджета на эти цели составили бы около 720 млрд руб., что, по его словам, посильно для бюджета.

Также в 2025 году в России планируют ввести льготную ипотеку для врачей и учителей. Ранее сенатор и арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова сообщила о подготовке проекта поправок в постановление правительства. По ее словам, разницу между льготной и ключевой ставкой должны будут компенсировать из бюджета.