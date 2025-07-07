Введение налога на покупку зарубежных путевок могло бы поддержать внутренний туризм, заявил изданию «Абзац» председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. По его словам, мера требует оценки экономических рисков, но выглядит логичной.

Фото: Freepik

«Эта мера вполне может быть введена, но нужно посмотреть, как она будет воздействовать на экономику. В целом, деньги, которые у нас уходят за границу в части выездного туризма, направлять на развитие внутреннего туризма было бы логичным и правильным [шагом]», — сказал он.

Тарбаев отметил, что, исходя из данных по электронным путевкам за 2024 год, россияне вывезли за пределы России как туристы 700 млрд руб.

«Если добавочная стоимость каждой путевки будет 200–300 руб., то на нужды отрасли в России ежегодно можно будет отчислять около 5–7 млрд руб., которые могли уйти на развитие инфраструктуры внутри страны. Причем, скорее всего, сбор нужно вводить не для физических лиц, а для юрлиц, то есть для туроператоров, которые занимаются деятельностью», — пояснил он.

Читайте также Путешественники-одиночки из России устремились в Европу

Депутат предложил направить полученные средства на поддержку регионов, особенно связанных с сохранением экологии — на Байкале, Алтае и Карелии, чтобы снизить нагрузку на природу.

По данным ФСБ за 2024 год, россияне совершили за границу почти 29,2 млн поездок. Самым популярными направлениями стали Турция (6,27 млн поездок), Абхазия (5,81 млн), Казахстан (2,81 млн), ОАЭ (1,99 млн) и Китай (1,9 млн).