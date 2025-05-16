Депутаты от «Новых людей» Ярослав Самылин и Георгий Арапов предложили министру здравоохранения Михаилу Мурашко ввести налоговый вычет для россиян старше 25 лет, ведущих здоровый образ жизни и успешно прошедших диспансеризацию. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на письменное обращение.

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По «хорошими результатами» понимается отсутствие вредных привычек, ожирения, а также нормальные показатели сердечно-сосудистой, дыхательной и эндокринной систем, артериального давления, уровня холестерина и сахара в крови.

Размер вычета, по мнению депутатов, должен составлять половину суммы страховых взносов на обязательное медицинское страхование (ОМС), уплачиваемых работодателем за год, но не менее 15 тыс. руб. Так, при зарплате 60 тыс. руб. в месяц половина годового взноса ОМС составит около 26 тыс. руб.

Мера, как отмечают авторы, стимулирует регулярные медосмотры, профилактику заболеваний и формирование здоровых привычек. Кроме того, она позволит снизить нагрузку на здравоохранение за счет раннего выявления болезней, сократив расходы бюджета на лечение запущенных случаев.