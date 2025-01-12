В последние годы участились случаи нападений учащихся на других учеников и учителей. Председатель Госдумы Вячеслав Володин связывает это с увлечением видеоиграми. Дети и подростки зачастую воспринимают свои действия как часть виртуального мира, из-за размытия границы между игрой и реальностью. В связи с этим Володин предлагает создавать отечественный контент.

«Мы должны разрабатывать и создавать отечественный контент. Это вопрос, который нужно решить», — отметил он в своем телеграм-канале в воскресенье. 71% проголосовавших поддержали идею защиты детей от сюжетов, содержащих насилие и агрессию, а также от навязывания им чуждых ценностей. В то же время он прокомментировал сообщения из различных медиаресурсов о возможном полном запрете видеоигр, отметив, что речь об этом не идет.

Спикер Госдумы также напомнил о случившихся за последние годы инцидентах, когда учащиеся нападали на своих сверстников и преподавателей в школах. «Эти действия были спровоцированы участием детей в видеоиграх. Совершая такие поступки, они часто думают, что остаются в виртуальном мире, поскольку граница между ним и реальностью размывается», — написал он.

Володин также добавил, что к обсуждению законопроекта планируется привлечь родительское сообщество, учителей, экспертов, представителей отрасли, психологов и всех заинтересованных лиц.

«Решение, к которому мы придем, должно быть обязательно сбалансированным. Хочу еще раз подчеркнуть, что речь идет о защите детей от деструктивного контента в интернете и видеоиграх, а также от пропаганды информации, запрещенной на территории нашей страны. Это включает в себя предупреждение о совершении преступлений, смене пола, употреблении наркотиков и ЛГБТ (В России признано экстремистским движением и запрещено). Все это крайне негативно сказывается на неокрепшей психике подрастающего поколения», — выразил свое мнение спикер Госдумы.

В декабре заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов назвал «высокой» вероятность блокировки мессенджера WhatsApp в России. Ранее WhatsApp дважды штрафовали за невыполнение требований по локализации данных российских пользователей.