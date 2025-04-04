В Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает скидку на штрафы за нарушения требований в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Она будет действовать при оплате в установленные сроки и составит 50%. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

В сообщении депутата сказано, что он внес в Государственную думу законопроект, разработанный с учетом мнения Конституционного суда РФ, он устраняет правовой пробел и предоставляет возможность в случае уплаты в срок получить скидку в размере 50% административного штрафа.

По словам Пискарева, в законопроекте говорится о штрафах за нарушения требований в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, выявленных в ходе прокурорской проверки.

Он также уточнил, что льгота будет действовать вне зависимости от того, кем наложены штрафы: прокуратурой, иными госорганами или органами местного самоуправления.

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Соавторами законопроекта стали депутаты Ирина Яровая, Петр Толстой и Эрнест Валеев, а также сенатор РФ Владимир Булавин.