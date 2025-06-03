Депутаты Госдумы инициировали введение обязательной аттестации для руководителей товариществ собственников жилья. Соответствующий законопроект, направленный на повышение профессионального уровня управления многоквартирными домами, уже зарегистрирован в законодательной базе нижней палаты парламента.

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Инициатива разработана в рамках исполнения стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года. Как пояснил Владимир Кошелев, первый заместитель председателя думского комитета по строительству и ЖКХ от фракции ЛДПР, документ призван установить единые квалификационные требования для всех форм управления жилыми домами.

Согласно проекту, председатели правлений ТСЖ будут обязаны проходить квалификационную аттестацию и получать соответствующий документ. Процедура экзамена будет бесплатной, а выданный аттестат сохранит силу в течение пяти лет.

Исключение сделают для ситуаций, когда товарищество заключает договор с профессиональной управляющей организацией или нанимает специалиста, уже имеющего квалификационный аттестат.

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Разработчики законопроекта подчеркивают, что руководство товариществом собственников жилья требует серьезной профессиональной подготовки и глубокого знания жилищного законодательства. Введение единых стандартов квалификации, по их мнению, должно привести к повышению качества обслуживания жилого фонда по всей стране.

Предлагаемые изменения создадут единую систему профессиональных требований для всех форм управления многоквартирными домами, что соответствует современным тенденциям развития жилищно-коммунальной сферы.