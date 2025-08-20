В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий обязательную выплату премии в размере одного оклада сотрудникам, которые проработали на одном месте более пяти лет. С документом можно ознакомиться в электронной базе нижней палаты парламента.

Annie Spratt, Unsplash

«Данная мера позволит сократить отток кадров, а также усовершенствовать механизм поощрения сотрудников, которые на протяжении длительного времени добросовестно и качественно выполняют свою трудовую функцию», — пишут «Ведомости», ознакомившиеся с пояснительной запиской к документу. В ней также подчеркивается, что введение такой нормы станет стимулом для работников оставаться на своих рабочих местах.

Авторами инициативы выступила группа депутатов из фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым. Среди соавторов также указаны Дмитрий Гусев, Олег Нилов и Яна Лантратова.

Напомним, что 7 июня президент России Владимир Путин подписал закон, который закрепил обязательный учет показателей труда сотрудника, включая наличие дисциплинарных взысканий, при начислении премий. Согласно документу, удержание премиальных не должно приводить к снижению месячной заработной платы более чем на 20%.