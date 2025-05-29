Депутаты от ЛДПР подготовили законопроект, обязывающий работодателей компенсировать сотрудникам расходы на использование личных гаджетов в рабочих целях. Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Фото: Freepik

Он отметил, что многие работники вынуждены применять личные устройства, такие как смартфоны и компьютеры, для выполнения служебных задач, что влечет за собой затраты на интернет-трафик, программное обеспечение и другие расходы. Однако действующее законодательство не закрепляет четкого механизма возмещения таких издержек.

Нилов пояснил, что в настоящее время работодатели могут компенсировать эти расходы по желанию, поскольку Трудовой кодекс не обязывает их прописывать подобные условия в договоре.

По его словам, необходимо создать правовые основания для возмещения затрат сотрудников, связанных с использованием личных технических и материальных ресурсов в рабочих целях. Парламентарий добавил, что их законопроект, который вносится в Госдуму, как раз решает эту задачу.

Согласно пояснительной записке к инициативе, в Трудовой кодекс планируется добавить норму, обязывающую работодателей указывать в договоре размер и порядок компенсации, если выполнение обязанностей требует применения личного оборудования.