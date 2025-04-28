В индийском штате Керала роботизированные слоны начали заменять живых в религиозных церемониях. Эти механические животные созданы из стекловолокна и резины на металлическом каркасе. Они способны хлопать ушами и разбрызгивать воду из хоботов, внешне имитируя настоящих слонов.

Инициатива была запущена организацией PETA India, которая с 2023 года профинансировала создание более дюжины роботизированных моделей слонов. Они передаются храмам при условии, что живые слоны будут перемещены в одобренные заповедники. Один из таких роботов был передан популярному храму Чаккампарамбу Бхагаватхи после того, как бывший священник храма выступил против использования диких животных в ритуалах, называя это «совершенно неэтичным».

В Индии насчитывается около 2700 слонов в неволе, которые испытывают серьезный физический и психологический стресс. Несмотря на то, что в дикой природе слоны живут стадами, в неволе их часто держат в одиночестве и на цепи. Участие в фестивалях подвергает этих животных дополнительному стрессу из-за больших толп людей, ярких вспышек и громких шумов, что создает угрозу безопасности как для слонов, так и для верующих.

Азиатские слоны играют значительную роль в индийской культуре с древних времен, особенно в индуизме, где они считаются священными из-за их сходства с богом Ганешем. В дикой природе осталось менее 50 тыс. азиатских слонов, большинство из которых обитает в Шри-Ланке и Юго-Восточной Азии.

По словам представителя PETA India, механические слоны помогают сохранить вековые традиции современным способом. Такой подход позволяет учитывать как культурные особенности религиозных практик, так и этические вопросы обращения с животными, одновременно снижая число опасных столкновений между людьми и слонами.