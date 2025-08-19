Индийская платформа для предпринимателей Boss Wallah запустила ИИ-инструмент BB AI, который призван не отнимать, а создавать рабочие места. Этот проект решает две ключевые проблемы: страх перед потерей работы из-за автоматизации и сложность запуска собственного бизнеса для начинающих предпринимателей в Индии. BB AI призван помочь людям стать предпринимателями.

Tyler Franta/Unsplash

Новый инструмент, интегрированный в приложение Boss Wallah, представляет собой пошаговое руководство для запуска бизнеса. «Наша цель — использовать наш опыт в области ИИ, чтобы помочь начинающим предпринимателям запустить свой бизнес. Им не нужно разбираться в сложностях технологий, мы предоставим им это через нашу платформу», — заявил основатель компании Саши Редди.

BB AI предлагает пользователям более 200 проверенных бизнес-идей, от органических кафе до студий производства контента. Для каждой идеи предоставляется пошаговая дорожная карта, охватывающая все этапы: от исследования и обучения до маркетинга и запуска. Пользователи могут настроить бизнес-план под свой бюджет и местоположение.

Вместо того, чтобы быть инструментом повышения производительности, BB AI является инструментом для создания бизнеса и, как следствие, новых рабочих мест. Платформа Boss Wallah уже имеет огромное сообщество из более чем 18 млн подписчиков на шести языках — большая аудитория на нового ИИ-инструмента.

Запуск BB AI состоялся на мероприятии в Хайдарабаде, где более 130 начинающих предпринимателей смогли лично протестировать инструмент и дали ему восторженные отзывы. «Я изучил BB AI и был поражен. Он дает мне подробное пошаговое руководство. Зачем тратить десятки тысяч долларов на MBA?» — отметил один из участников.

Ранее исследователи проанализировали рынок труда и пришли к выводу, что внедрение ИИ приводит к сокращениям только в технологическом секторе.