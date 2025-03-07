В «Инк.» появилась новая постоянная рубрика «Сделала», посвященная женщинам в бизнесе, их успехам, вызовам и опыту. Запуск приурочен к 8 марта — Всемирному женскому дню. В рамках запуска в рубрике выйдут интервью совладелицы издания Марии Лапук, историческая колонка автора блога и одноименного проекта на радио «Серебряный дождь» Old Russia with Masha, автора книг «50 историй российских девушек, изменивших мир» Марии Кравченко и другие специальные материалы «Инк.».

«Сделала» расскажет об историях женщин-предпринимателей, руководителей и лидеров, которые не только строят бизнес, но и формируют новые смыслы в профессиональной и личной жизни. Рубрика включает интервью, специальные материалы и исследования, посвященные женскому предпринимательству в России.

«Мы хотим показать разнообразие моделей женских сценариев, в том числе в предпринимательстве: откуда «родом» желание делать бизнес, как совмещать это с семьей, какие разные мотивации бывают. Наша серия видеоинтервью — это попытка разобраться с темой женщин в бизнесе», — комментирует Мария Лапук.

Одним из регулярных элементов рубрики станет ее видеоподкаст «Делай!», в котором будут звучать истории выдающихся российских женщин-предпринимательниц. Первые выпуски будут посвящены Наталье Ракоч, основательнице бренда Vivienne Sabo, и Елене Шифриной, основательнице компании Bite (выйдет 12 марта). Далее выпуски будут выходить дважды в месяц.

«Мы не стремимся говорить о мире, который крутится исключительно вокруг женщин — бизнес строится на идеях, амбициях и действиях. Но для меня, как женщины, руководителя и предпринимателя, важно видеть тех, кто создает, развивает, зарабатывает и при этом остается верен своим жизненным принципам и семье. В нашей новой рубрике мы хотим познакомить вас, в первую очередь, с интересными историями и сильными личностями. И да, это — женщины», — говорит Людмила Цой, издатель «Инк.».