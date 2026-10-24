В первом полугодии 2027 года в Иннополисе планируют запустить демонстрационную зону технологий аэрологистики компании «Геопейджер», резидента ОЭЗ «Иннополис». В ней покажут, как в городской среде работают маршруты для доставки грузов дронами. Об этом сообщил сооснователь и гендиректор компании Иван Проскура на Innopolis Meetup.

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По словам Проскуры, «Воздушная дорога Иннополис — Куралово» представляет собой сеть специальных датчиков на городских объектах. Позднее она ляжет в основу автоматической доставки товаров. Маршрут входит в пилот низковысотной экономики в Татарстане. Сроки запуска самой доставки в сообщении не уточняются.

На митапе также рассказали о технологиях для автомобильных дорог. Дмитрий Иванов из компании «ИНВИАН», резидента ОЭЗ «Иннополис», описал «умные перекрестки»: светофоры меняют режим с учетом реальной очереди автомобилей.

По данным компании, это увеличивает пропускную способность перекрестков на 20–30% без расширения дорог. Вторая разработка, система «Инцидент», за несколько секунд обнаруживает ДТП и передает видео диспетчеру. Независимых оценок эффективности этих систем разработчики не приводят.

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Илья Анисимов из компании «Смарт Си» представил концепцию «Цифрового барьера» и комплекс iCrosswalk для нерегулируемых пешеходных переходов.

Камеры с искусственным интеллектом распознают пешеходов, автомобили и самокаты, предупреждают водителей о людях на переходе и фиксируют нарушения, в том числе непропуск пешеходов. Система также может передавать сигнал о пешеходе беспилотному автомобилю.

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