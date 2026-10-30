В Иннополисе (Татарстан) тестируют ИИ-помощника для жителей. Он будет отвечать на вопросы о городских услугах и событиях, помогать консьерж-сервису обрабатывать обращения и выявлять повторяющиеся проблемы. Власти рассчитывают сократить ожидание ответа до одной минуты.

Иллюстрация: ChatGPT

Об этой разработке на форуме Kazan Digital Week — 2026 рассказал мэр Иннополиса Ильдар Хуззятов. Виртуальный помощник «Инна» будет работать в мессенджерах MAX и Telegram — как и нынешний чат-бот, а также на сайте города. Новая разработка будет способна отвечать на русском, татарском и английском языках, принимать голосовые сообщения и телефонные звонки.

Жители смогут спросить у помощника, как записаться к врачу, когда приедет автобус, куда сходить на выходных или какие известные ученые живут в городе. Если для ответа потребуется дополнительная информация, «Инна» будет задавать уточняющие вопросы. Диалог будет строиться по принципу общения с оператором.

В основе системы — большая языковая модель (LLM) и база знаний, собранная из материалов сайта Иннополиса и официальных городских каналов. Она должна обновляться автоматически. За обучением помощника и актуальностью информации будет следить консьерж-сервис города.

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«Инна» также сможет запоминать историю обращений конкретного пользователя. Если она не справится с вопросом, к диалогу подключится сотрудник консьерж-сервиса. Кроме того, система будет анализировать обращения и искать повторяющиеся проблемы, чтобы городские власти могли быстрее замечать негативные тенденции.

По словам мэра, новая модель должна сократить ожидание ответа до одной минуты за счет автоматической обработки типовых вопросов. Пока разработка проходит тестирование. Запустить ее планируют до конца ноября 2026 года.

Еще один цифровой инструмент Иннополиса — городской двойник, виртуальная трехмерная модель города, связанная с данными об инфраструктуре. По словам Хуззятова, система в реальном времени отслеживает состояние 100 тыс. городских объектов, а также включает более 500 км оцифрованных коммунальных сетей.

Цифровой двойник используют для анализа состояния городской инфраструктуры и планирования работы служб. Мэр пояснил, что с 2025 года система помогает выявлять уязвимые участки и отклонения от планов до того, как они приведут к реальным проблемам.

Что это значит для бизнеса

Иннополис показывает два направления применения ИИ и цифровых технологий в городском хозяйстве: автоматизацию общения с жителями и анализ состояния инфраструктуры. В первом случае технология может снизить нагрузку на сотрудников, которым не придется вручную отвечать на типовые вопросы. Во втором — помочь городским службам раньше обнаруживать неисправности и эффективнее планировать обслуживание объектов.

Пока это пример внедрения, а не доказательство экономической эффективности. Для оценки результатов потребуются данные о количестве обращений, доле вопросов, которые ИИ решает без участия человека, сокращении времени обработки и затратах на обслуживание системы.

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