Среди золотых украшений бронзового века Иберийского полуострова два скромных, покрытых коррозией предмета могут оказаться самыми значимыми, поскольку они имеют внеземное происхождение. Исследование опубликовано в научном журнале Trabajos de Prehistoria.

Сокровище Вильены. (Муниципальный археологический музей Вильены)

Ученые выяснили, что тусклый браслет и заржавевшая полая полусфера с золотым декором были изготовлены вовсе не из металла, добытого из земных недр, а из железа внеземного происхождения — из метеоритов, некогда упавших на поверхность планеты.

Это открытие, сделанное под руководством Сальвадора Ровиры-Льоренса, бывшего главы отдела консервации Национального археологического музея Испании, было представлено в научной статье, опубликованной в прошлом году. Оно доказывает, что более 3 тыс. лет назад технологии обработки металлов на Пиренейском полуострове находились на более высоком уровне, чем считалось ранее.

Так называемое сокровище Вильены — клад из 66 преимущественно золотых предметов — было обнаружено в 1963 году на территории современной провинции Аликанте в Испании. С тех пор оно считается одним из важнейших собраний ювелирного мастерства бронзового века как в Испании, так и во всей Европе.

Полусфера из железа и золота, максимальный диаметр которой составляет 4,5 сантиметра

Однако датировка всей коллекции долгое время оставалась проблемой. Вопрос вызывали два артефакта: небольшая полая полусфера, предположительно бывшая частью скипетра или рукояти меча, и браслет, напоминающий гривну. Оба предмета имели характерный «железный» внешний вид, то есть, по всей видимости, были выполнены из железа.

На Пиренейском полуострове железный век — эпоха, когда начали использовать железо, выплавленное из земных руд, — стартовал лишь около 850 года до н. э. В то же время золотые изделия из сокровища Вильены датируются более ранним периодом — между 1500 и 1200 годами до н. э. Таким образом, определение происхождения железных предметов стало настоящей научной загадкой.

Однако железо из земной коры — не единственный источник металла для древних кузнецов. Науке известны многочисленные примеры предметов из железа, выкованных еще до наступления железного века, из метеоритов. Самым знаменитым считается металлический кинжал Тутанхамона, однако и другие образцы оружия и украшений из метеоритного железа были предметом особого почитания.

Железный браслет, ширина которого составляет 8,5 сантиметров

Различить метеоритное железо и металл земного происхождения помогает содержание никеля: в железе из метеоритов его значительно больше. Поэтому команда ученых получила разрешение Муниципального археологического музея Вильены на забор проб с двух спорных артефактов и их последующий анализ.

Образцы были подвергнуты масс-спектрометрии для определения точного химического состава. Несмотря на сильную коррозию, которая усложняет анализ, результаты оказались достаточно убедительными: и полусфера, и браслет действительно были изготовлены из метеоритного железа.

Таким образом, удалось разрешить давнюю загадку: оба предмета органично вписываются в общую хронологию клада и датируются приблизительно 1400–1200 гг. до н. э.

«На сегодняшний день имеющиеся данные указывают, что браслет и полусфера из сокровища Вильены — первые зафиксированные предметы из метеоритного железа на Пиренейском полуострове, — отмечают исследователи в своей статье. — Это полностью соответствует хронологии позднего бронзового века, предшествующего активному использованию железа из земных источников».

Правда, из-за серьезной коррозии результаты пока нельзя считать окончательными. Однако команда ученых планирует применить более современные, неинвазивные методы анализа, чтобы подтвердить и дополнить свои выводы.

Ранее археологи нашли странный череп возрастом 300 тыс. лет, который не принадлежит ни одному из древних людей.