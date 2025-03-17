Выход российских IT-компаний на фондовый рынок поставил их перед неожиданной сложностью: при подготовке к IPO они меняют свою организационно-правовую форму, а значит, изменяется ИНН, который нужен для идентификации в реестрах Минцифры. Это грозит затяжной процедурой перерегистрации, что усложняет взаимодействие с крупными заказчиками, в частности с госструктурами.

В Минцифры, в свою очередь, заверяют о поддержке размещения акций IT-компаний на фондовом рынке и говорят, что уже разрабатывают поправки к законодательству для устранения подобных проблем.

С 2023 года публичное размещение акций успешно провели компании «Астра», IVA Technologies, «Диасофт» и «Аренадата». В 2025 году ожидается IPO компаний «Нанософт» и Rubytech. Как поясняют специалисты, для выхода на биржу компании должны преобразоваться в акционерное общество, что автоматически приводит к смене ИНН, а перерегистрация в реестрах Минцифры занимает несколько месяцев.

В это время компания вынуждена по формальным причинам прекратить работу со стратегическими клиентами, а параллельно, пока не получена новая IT-аккредитация, вынуждена платить налоги по общим ставкам.

По данным советника практики интеллектуальной собственности компании ЭБР Кристины Мкртчян, обращений к юристам с этой проблемой становится все больше.

В министерстве убеждены, что реорганизация бизнеса — это уже стандартная процедура, задержки с обновлением реестра могут быть лишь у компаний, не соблюдающих требований к актуализации своих данных.

Со своей стороны профильное ведомство намерено упростить процесс подтверждения исключительных прав на программное обеспечение для компаний, торгующихся на бирже, поэтому в этом году планируется внесение изменений в закон об информации.