В небольшой деревне Болотана на Сардинии зафиксировали необычно высокую продолжительность жизни среди женщин. По оценкам исследователей, вероятность для 70-летних жительниц дожить до 100 лет здесь почти вчетверо выше, чем в среднем по Италии.

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Болотана расположена примерно в 110 км от района Сардинии, где около 20 лет назад впервые выделили так называемую «голубую зону» — территорию с необычно высокой концентрацией долгожителей. Теперь авторы новой работы предполагают, что Болотана также может оказаться подобным центром долголетия.

В исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Aging, авторы проанализировали демографические данные Болотаны за 2021–2025 годы. Ожидаемая продолжительность жизни женщин в возрасте 70 лет составила здесь еще 20,85 года. Для сравнения, в провинции Нуоро этот показатель равен 18,61 года, на Сардинии — 18,4 года, а по Италии в целом — 18,06 года.

Еще сильнее Болотана выделяется по вероятности дожить до 100 лет. Для местных 70-летних женщин она оценивается в 13,83%. В провинции Нуоро этот показатель составляет 4,33%, на Сардинии — 4,43%, а по Италии в целом — 3,54%.

«Мы считаем, что это самая долгоживущая женская популяция в мире или, по крайней мере, близкая к ней», — отметил эпидемиолог С. Джей Ольшански из Университета Иллинойса в Чикаго, один из авторов работы.

При этом особенно высокие показатели долголетия в Болотане характерны именно для женщин. Ожидаемая продолжительность жизни местных мужчин в возрасте 70 лет составляет еще 16,02 года — лишь немного больше среднего показателя по Италии в 15,48 года. Вероятность дожить с 70 до 100 лет для мужчин из Болотаны оценивается примерно в 4,92%, тогда как в среднем по стране — в 1,41%.

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Авторы подчеркивают, что результаты следует интерпретировать с осторожностью: Болотана — небольшой населенный пункт, поэтому показатели могут заметно меняться в зависимости от выбранного периода. Например, при анализе данных за 2015–2019 годы вероятность для 70-летних женщин дожить до 100 лет составляла лишь 1,46%. Однако ожидаемая продолжительность жизни женщин после достижения 70 лет и тогда оставалась выше средней по Италии — 18,3 года.

В период исследования население Болотаны составляло около 2266 человек. Внимание исследователей деревня привлекла необычно большим числом долгожителей. Важным источником данных стали и исторические документы. Местные муниципальные и церковные записи о рождении и смерти ведутся на протяжении столетий. Благодаря им авторы смогли достаточно надежно проверять возраст жителей, достигших 100 лет.

Почему женщины Болотаны отличаются таким долголетием, пока неизвестно. Авторы предполагают, что роль может играть сочетание нескольких факторов: наследственности, питания, физической активности, тесных семейных связей, социальной сплоченности и доступности медицинской помощи.

Среди возможных объяснений авторы называют и особенности повседневной жизни в деревне. Болотана расположена в холмистой местности, многие продукты жители выращивают самостоятельно, а пешие прогулки остаются привычной частью повседневной жизни. Помимо этого, в деревне сохраняются тесные социальные связи.

Однако пока невозможно определить, какой именно фактор — или какое их сочетание — связано с необычным долголетием местных женщин. Для ответа на этот вопрос потребуются дальнейшие исследования на уровне отдельных жителей.

Авторы считают, что Болотану можно рассматривать как кандидата на статус новой «голубой зоны». Дальнейшее изучение жизни ее жителей, по их мнению, может помочь понять, какие факторы связаны с сохранением здоровья и долголетием в глубокой старости.



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