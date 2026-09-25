Исследователи обнаружили бактерию полости рта, которая у людей была связана с более медленным биологическим старением. В экспериментах на круглых червях она увеличивала продолжительность жизни, а у старых мышей смещала ряд молекулярных показателей в сторону значений, характерных для более молодых животных. Работа опубликована в журнале Nature Aging.
Речь идет о бактерии Neisseria flavescens. Ученые обратили внимание на нее с помощью разработанной ими системы искусственного интеллекта AURORA. Она объединяет данные о микробиоме, метаболизме, активности генов и физиологических показателях и позволяет моделировать связи между микроорганизмами и процессами старения.
Сначала исследователи проанализировали данные людей разного возраста. N. flavescens оказалась более распространена у тех, у кого биологическое старение шло медленнее. Затем с помощью AURORA авторы смоделировали увеличение количества этой бактерии. Система предсказала сопутствующие изменения физиологических показателей, состава кишечной микробиоты и уровня различных метаболитов.
Однако статистической связи недостаточно, чтобы утверждать, что бактерия действительно влияет на продолжительность жизни. Поэтому следующий этап работы авторы посвятили экспериментальной проверке.
В опытах с нематодами Caenorhabditis elegans живые N. flavescens увеличивали продолжительность жизни и дольше сохраняли нормальные функции организма. Авторы также оценивали возрастные изменения двигательной активности нематод.
Затем действие бактерии проверили на старых мышах, которым давали инактивированную нагреванием N. flavescens. Через десять недель у животных изменились метаболический профиль крови, активность генов в печени и состав кишечной микробиоты. В совокупности эти показатели частично приблизились к молекулярному профилю, характерному для более молодых животных.
Авторы также выделили два штамма N. flavescens и изучили их способность производить витамины и другие метаболиты. Эти данные могут помочь разобраться, за счет каких механизмов бактерия потенциально влияет на процессы старения.
При этом данных о том, что N. flavescens действительно замедляет старение у людей, пока нет. У людей обнаружена лишь статистическая связь между количеством бактерии и темпами биологического старения, тогда как непосредственные эффекты проверяли только на нематодах и мышах. Механизм действия N. flavescens также еще предстоит изучить. Поэтому пока результаты скорее открывают новое направление для поиска способов влиять на процессы старения, чем подтверждают готовый подход к их замедлению.
Работа также указывает на возможную роль микробиома полости рта в процессах старения. Полученные результаты позволяют предположить, что обитающие во рту микроорганизмы могут влиять на процессы далеко за его пределами, однако подтвердить такую связь еще предстоит в дальнейших исследованиях.
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